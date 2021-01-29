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Bakan Koca: 'Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir'

Bakan Koca: 'Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir'
Bakan Koca: 'Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü. Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

 

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