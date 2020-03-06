Bakan Koca: 'Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız koronavirüs hastası değildir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan hastaya ve hastanın sosyal medyada yayılan görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada yayılan videonun şüphe durumunda alınan tedbirin ciddiyetini gösterdiğini belirtti. Koca, “Sakarya'da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor. Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok” ifadelerini kullandı.

Neşra Durmaz

