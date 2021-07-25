Bakan Koca: 'Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım" ifadelerine yer verdi.