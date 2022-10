Bakan Koca, yaralı madencilerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İstanbul'da tedavileri süren 6 madenciyi gün içerisinde ziyaret etti. Bakan Koca, daha sonra ailelere isim isim yaralı madencilerin sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Ailelere bilgiler aktaran Sağlık Bakanı Koca, “Rabbim benzer acıları milletimize inşallah bir daha yaşatmasın. Bakan arkadaşlarımızla birlikte hastalarımızı da görmüş olduk. En son İbrahim'i gördük. İbrahim yürüyebiliyor, ayakta ciddi bir sorunu yok görünüyor. Diğer 5 hastamız ise arkadaşlar günübirlik bize bilgiyi veriyorlar. 2 hastamız Ayhan ile Remzi solunum cihazında, Ayhan'ın durumu baştan daha kritikti, şimdi daha iyi kendisiyle konuştuk. Bilinci yerinde olayın nasıl olduğunu biliyor, anlatıyor. Genel durumu iyiye gidiyor. Ama yanıkları fazla olduğu için şu dönemde başta hemodinamik açıdan sorunlar karşımıza çıkar, o dönemi atlattık.

Bundan sonraki süreç enfeksiyon dönemi olarak karşımıza çıkacak. O anlamda şimdi Ayhan'ın daha iyi olduğunu görüyoruz. Remzi ile de epey konuştuk. Remzi bayağı konuşuyor. Remzi'nin durumu oldukça iyi, besleniyor, genel durumu iyi. Ayhan su istedi, ama şu dönemde daha çok damardan su ihtiyacını gidermeye çalışıyorlar. Taner'in durumu baştan ağırdı. Kalbi 20 dakika kadar canlandırma sonrasında geriye dönmüştü. Taner'in durumu şu an en ciddi olan, baştan itibaren öyleydi. O ciddiyetini koruyor. Ama şu an genel durumu hemodinamik açıdan idrar çıkışı, genel anlamda stabil giden, daha kötüye değil, ama daha kritik dönemde. Bundan sonrası için enfeksiyon, buna bağlı olarak septik şok tabloları ile mücadele etmemiz gerekiyor. İzzet'in genel durumu solunum cihazına bağlı ve kritik durumunu koruyor. Stabil olmakla birlikte ciddi olan hastalarımızdan Taner'den sonra ikinci kritik olan hastamız. Ama şu an stabil.

Birde Erol, o da solunum cihazına bağlı, Erol'unda durumu stabil ciddiyetini koruyor. Arkadaşlar yoğun bir gayret içindeler, size de anlatıyorlar. Özellikle sadece bir iki hocamız değil, bu hastalarda hem yoğun bakım hocası, hem enfeksiyon hocası, hem anestezi hocası hem de yanıkla ilgili cerrah arkadaşlar hem plastik cerrah arkadaşlar hem hastanenin hem de yetkin olarak gördüğümüz bildiğimiz arkadaşları sürece dahil ettik. Sadece Çam ve Sakura'daki hocalarımız devrede değil, elimizden gelen neyse onu yapma çaba ve gayreti içindeyiz. Hastaların tek tek üzerinde durarak, kapatılma öncesi durumları dahil olmak üzere görsellerden değerlendirmiş olacaklar. Elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah tez elden sevdiklerine bütün kardeşim ulaşır diye temenni ediyorum” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.