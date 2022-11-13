Bakan Koca: 'Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkyılmaz



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