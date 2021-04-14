Bakan Koca'dan ablası vefat eden Bakan Karaismailoğlu'na başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Beyefendi'nin ablası Nermin Öztürk Hanım hayatını kaybetti. Nermin Hanım'a Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımıza, kederli ailesine ve merhumenin tüm yakınlarıyla sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada Bakan Karaismailoğlu'nu başsağlığı dileklerinde bulundu.

Muhammet Mücahit Dereli

