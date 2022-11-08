İhlas Haber Ajansı

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Bakan Koca'dan aşı çağrısı!

Bakan Koca'dan aşı çağrısı!
Bakan Koca'dan aşı çağrısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid Aralıkta artış olabilir, tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Risk grubundaki vatandaşlar aşılarını olsun. Kalabalık ortamda maske takılmalı” dedi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca,  (Ek ödeme ile ilgili) ''Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak'' dedi. (Özel hastanelerle ilgili yönetmelik ile muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat kısıtlandığı sorusuna ise Bakan Koca) Muayenelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı. 

 

 

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