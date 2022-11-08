Bakan Koca'dan aşı çağrısı!

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, (Ek ödeme ile ilgili) ''Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak'' dedi. (Özel hastanelerle ilgili yönetmelik ile muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat kısıtlandığı sorusuna ise Bakan Koca) Muayenelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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