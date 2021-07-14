Bakan Koca'dan aşı mesajı

Ülke genelinde aşılama çalışmaları tüm hızla devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca, öğle saatlerinde resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “60 Milyon dozu geçtik. Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız” dedi.

Bakan Koca bu paylaşım yaparken, Eskişehir'de de yapılan aşı sayısında yeni bir rekora adım attığı görüldü. Bugün Eskişehir'de yapılan aşı sayısı 853 bin 183' ulaştı. İlk doz aşı olan vatandaş sayısı 517 bin 372 iken, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 275 bin 505 olarak gerçekleşti.

Diğer yandan sağlık çalışanları, hastane dışında kent merkezinin belli yerlerinde de kurulduğu çadırlarda vatandaşlara randevusuz aşı uygulamaya devam ediyor.

60 Milyon dozu geçtik.

Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2021

Moshıur Rahman

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