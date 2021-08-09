İhlas Haber Ajansı

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Bakan Koca'dan aşı mesajı

Bakan Koca'dan aşı mesajı
Bakan Koca'dan aşı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 15.07’yi gösterirken günün 1 milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı" dedi.

 Bakan Koca yaptığı paylaşımda: "Saat 15.07'yi gösterirken günün 1 milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı" dedi.

Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz

Bakan Koca sosyal medya hesabından günlük covid-19 tablosunu açıkladı : "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ton fark etmez. Karadeniz mavisi de bize uyar

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada : "Ordu, Covid-19'a karşı \%75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi. Riski düşüren aşılanma oranıyla Ordu'nun haritamızdaki yeni rengi Mavi. Tüm kıyı şeridi illeri rengini Maviye çevirmeli. (Ton fark etmez. Karadeniz mavisi de bize uyar.)" dedi.

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