Bakan Koca'dan aşı mesajı

Bakan Koca yaptığı paylaşımda: "Saat 15.07'yi gösterirken günün 1 milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı" dedi.
Saat 15.07'yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021
Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz
Bakan Koca sosyal medya hesabından günlük covid-19 tablosunu açıkladı : "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Saat 15.07'yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021
Ton fark etmez. Karadeniz mavisi de bize uyar
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada : "Ordu, Covid-19'a karşı \%75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi. Riski düşüren aşılanma oranıyla Ordu'nun haritamızdaki yeni rengi Mavi. Tüm kıyı şeridi illeri rengini Maviye çevirmeli. (Ton fark etmez. Karadeniz mavisi de bize uyar.)" dedi.
ORDU, Covid-19'a karşı \%75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi. Riski düşüren aşılanma oranıyla Ordu'nun haritamızdaki yeni rengi Mavi. Tüm kıyı şeridi illeri rengini Maviye çevirmeli. (Ton fark etmez. Karadeniz mavisi de bize uyar.)— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021