Bakan Koca'dan aşı mesajı

Bakan Koca yaptığı paylaşımda: "Saat 15.07'yi gösterirken günün 1 milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı" dedi.

Saat 15.07'yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021

Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz

Bakan Koca sosyal medya hesabından günlük covid-19 tablosunu açıkladı : "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Saat 15.07'yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021

Ton fark etmez. Karadeniz mavisi de bize uyar

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada : "Ordu, Covid-19'a karşı \%75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi. Riski düşüren aşılanma oranıyla Ordu'nun haritamızdaki yeni rengi Mavi. Tüm kıyı şeridi illeri rengini Maviye çevirmeli. (Ton fark etmez. Karadeniz mavisi de bize uyar.)" dedi.