İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Koca'dan aşılama çalışmalarına yönelik kritik açıklamalar

Bakan Koca'dan aşılama çalışmalarına yönelik kritik açıklamalar
Bakan Koca'dan aşılama çalışmalarına yönelik kritik açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu sonrası aşılama çalışmalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

"Önümüzdeki günler özlemle beklediğimiz bayramın hemen öncesi. Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz. Tedbirsizlik elimizdeki silahları etkisiz kılabilir. Tedbir güvencemizdir."

"Bilim Kurulumuz aşı uygulaması konusunda da bazı güncel gelişmeleri değerlendirdi. Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler."

"Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır."

"Güçlü bir normale dönüşün şartı aşı olarak toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır."

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.