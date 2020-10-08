Bakan Koca'dan Bakan Yardımcısı Birinci'nin de yazarları arasında yer aldığı makale ile ilgili açıklama

Bakan Koca, bugün bazı basın yayın organlarında Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci'nin yazarları arasında yer aldığı makale ile ilgili iddialar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca, İlgili makalede sorumlu yazar tarafından vakaların, hastaneye yatış tarihleri sehven 'Mart-Nisan' ayları yerine 'Şubat-Mart' olarak yazıldığını, yine vaka lokasyonu olarak 'İstanbul ve Mersin yerine sadece Tarsus' ifadesinin geçtiğini bildirdi.

Koca, "Makale ile alakalı olarak dergi yayın kurulu ve editörüne sorumlu yazar tarafından düzeltme metni ve kanıt dokümanı gönderildiği ve dergi kurulunun bu düzeltmeyi en kısa zamanda yapacağını bildirdiği öğrenilmiştir. Kayıtlarımıza göre makaleye konu olan çalışmadaki ilk hastanın bildirim tarihi 25 Mart 2020 olup tedavisine başlanmıştır. Covid19 mücadele sürecimizde hem ulusal hem uluslararası kamuoyuna bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi aktarmak için bilim insanlarını desteklemek niyetiyle Covid19 sürecinin hemen başında bilimselarastirma.saglik.gov.tr portalını kurarak hizmete aldık" ifadelerini kullandı.

Koca, tüm bilimsel çalışmalarla ilgili veriye erişim, etik ilkeler ve onam prosedürüne ilişkin kurallar belli olduğunu makalenin yazarları arasında olan Bakan Yardımcısının Birinci'nin ve diğer yazarlar belirlenen bilimsel araştırma kurallarına uyduğunu ifade etti.

Koca, "Yukarıda da zikrettiğim gibi sehven yapılan ve düzeltilmesi için gerekli girişimin yapıldığı bir yazım hatasını bahane ederek, bu süreci büyük özveri ve mücadele ile götüren, aynı zamanda kendisi de bir tıp doktoru olan Bakan Yardımcım Dr. Şuayıp Birinci'nin ve çalışma arkadaşlarının yıpratılma çabalarını üzüntüyle karşılıyorum" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay