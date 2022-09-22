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Bakan Koca'dan Bakü'de Azerbaycan ve Türk şehitliğine ziyaret

Bakan Koca'dan Bakü'de Azerbaycan ve Türk şehitliğine ziyaret
Bakan Koca'dan Bakü'de Azerbaycan ve Türk şehitliğine ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Bakan Koca'dan Bakü'de Azerbaycan ve Türk şehitliğine ziyaret - Tıkla İzle

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Koca, temasları çerçevesinde Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı. Bakan Koca, Bakü'de düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katılmak üzere şehitlikten ayrıldı. Koca, temasları çerçevesinde Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı da ziyaret edecek. 

Kamil Nadirli
 

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