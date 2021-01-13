Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için ‘Acil Kullanım Onayı' verdi. Gece gündüz demeden titizlikle çalışan personelimize, bilim insanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Aşının kullanılmaya başlaması için çok emek verdiler. İlk aşıyı kendimin yaptıracağını ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız" açıklamasında bulundu.

Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını söyleyen Bakan Koca, "Aşılama programının son derece şeffaf aşının adaletle dağıtılacağından emin olmanızı isterim. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir.

Tedarik planına uygun olarak aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve aşılamaya gideceklerdir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Devlet büyüklerimizin de aşılanması için bilim kurulumuz yararlı buldu. Devlet büyüklerimizin aşılanması örnek teşkil edecektir" diye konuştu.

Mehmet Kalay - Musa Erdoğan - Utku Şimşek





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