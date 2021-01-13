İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama!

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama!
Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılama programının son derece şeffaf, aşının adaletle dağıtılacağından emin olmanızı isterim. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için ‘Acil Kullanım Onayı' verdi. Gece gündüz demeden titizlikle çalışan personelimize, bilim insanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Aşının kullanılmaya başlaması için çok emek verdiler. İlk aşıyı kendimin yaptıracağını ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız" açıklamasında bulundu.

Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını söyleyen Bakan Koca, "Aşılama programının son derece şeffaf aşının adaletle dağıtılacağından emin olmanızı isterim. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir.

Tedarik planına uygun olarak aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve aşılamaya gideceklerdir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Devlet büyüklerimizin de aşılanması için bilim kurulumuz yararlı buldu. Devlet büyüklerimizin aşılanması örnek teşkil edecektir" diye konuştu.

Mehmet Kalay - Musa Erdoğan - Utku Şimşek


 

İLGİLİ HABER
Bakan Koca aşı olduktan telefonuna gelen mesajı paylaştı Bakan Koca aşı olduktan telefonuna gelen mesajı paylaştı
İLGİLİ HABER
Sağlık Bakanı Koca, korona virüs aşısı oldu Sağlık Bakanı Koca, korona virüs aşısı oldu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.