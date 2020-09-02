Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklamalar!

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

''Düğünler, bayramlardaki dikkatsizlik bizi bu hallere getirdi. Tedbirlere ne kadar uyulduğunu hep birlikte içimiz acıyarak görüyoruz. Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla kişiye bulaşıyor. Birinci dalganın 2. zirvesini yaşıyoruz.

52 SAĞLIK ÇALIŞANIMIZI KAYBETTİK

Virüsle mücadele corona virüse yakalanan 29 bin 865 çalışanımız oldu. 52 sağlık çalışanımızı kaybettik. Ülke genelinde salgın kontrol altında. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor.

Mücadelenin boyutu değişecek. Tedbirlerin sürekliliği salgınla mücadele önemli yer tutmaktadır. Corona virüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek.

Üke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu'da maalesef artış var. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında.

HES KODU YAYGINLAŞTIRILACAK

HES kodu başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi bu sayede tespit edildi. HES kodu uygulaması ile kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır.

ANKARA VAKA SAYISINDA İSTANBUL'U GEÇTİ

Şu an vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'u iki kat geçmiş durumda. Bir takım tedbirler alınmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı gibi bir konu gündemimizde yok.

DÜĞÜNLERLE İLGİLİ ÖNERİ

Düğünlerle ilgili organizasyonun nikah tarzında olması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi oldu.

FUTBOL KARŞILAŞMALARI SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

Bilim Kurulu tarafından sezonun ilk yarısının seyircisiz olması önerildi.





