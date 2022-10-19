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Bakan Koca'dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki madencilerin sağlık durumuyla ilgili paylaşım

Bakan Koca'dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki madencilerin sağlık durumuyla ilgili paylaşım
Bakan Koca'dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki madencilerin sağlık durumuyla ilgili paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren 6 madencinin sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulunarak, 1 madencinin servise alındığını, 1 madencinin entübasyondan çıktığını ve 4 madencinin ise durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren 6 madencinin sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil.”

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