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Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, en yakın zamanda programlarına devam edeceğini söyledi.

Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Tıkla İzle

Sağlık Bakanı Koca, Konya'da katıldığı açılış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, “Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyoz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, kendisine duacı olan, selam gönderen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti” dedi.

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