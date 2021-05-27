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Bakan Koca'dan, doktora bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan, doktora bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan, doktora bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuyla ilgili, “Meslektaşım Ertan İskender’in ameliyatı başarıyla tamamlandı. Kendisiyle konuştum, durumu iyi” açıklamasında bulundu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saldırıya uğrayan meslektaşım Ertan İskender'in ameliyatı başarıyla tamamlandı. Kendisiyle konuştum, durumu iyi. Saldırgan adli işlemler için polis gözetiminde. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin hak ve emniyeti bize emanet” ifadelerine yer verdi.

Konuya ilişkin ilk açıklamasında Sağlık Bakanı Koca, “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Kalay
 

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