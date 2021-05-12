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Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajı

Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajı
Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Hemşireler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bizim değer dünyamızda hemşirelik kardeşlik makamıdır. En zor anlarımızı, hayata olan umudumuzu paylaştığımız yanı başımızdaki kişilerdir onlar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Hemşireler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından da yayımladığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün 12 Mayıs Hemşireler Günü. Bizim değer dünyamızda hemşirelik kardeşlik makamıdır. En zor anlarımızı, hayata olan umudumuzu paylaştığımız yanı başımızdaki kişilerdir onlar. Üstün emekleri, eşsiz fedakarlıklarıyla bu makamı bihakkın yerine getiriyorlar. Hele ki yaşadığımız salgın günlerinde o yüce gönüller adeta destanlaştılar. Onlar, hatırlanacak değil asla unutulmayacak emeğin sahipleri, gurur duyduğumuz mesai arkadaşlarımız. Hemşirelerimizin ağır risk altında verdiği mücadele kayıtlara geçmelidir. Pandemi döneminin tarihçesine geçecek çok hemşiremiz var. Hemşirelik, tüm tıpta olduğu gibi bilgiyi, sanatı ve merhameti birlikte içerir. Dualarımız, hayatı kalbiyle okuyabilen hemşirelerimiz için olsun. Hizmetleriyle onlar çok ama çok daha fazlasını hak ediyorlar. İnsana hakkıyla hizmet onurunu yüreklerinde taşıyan hemşire kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara şükran duygularımızın ifadesi zordur. Hemşireler Gününüzü en içten duygularımla kutluyorum."

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