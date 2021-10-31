Bakan Koca'dan içleri ısıtan paylaşım

Sağlık Bakanı Koca, köpeği Sultan'ın yavrularının yer aldığı görüntüyü paylaştı. Bakan Koca, yedi yavrusu ile Sultan'ın yer aldığı gönderisinde, “Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği yedi yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, analı babalı büyüsünler :) dedi. Birazcık büyüsünler isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil” ifadelerini kullandı.

Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği yedi yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, analı babalı büyüsünler :) dedi. Birazcık büyüsünler isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil. pic.twitter.com/clRF5Cf6k1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2021

Utku Şimşek

