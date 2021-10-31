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Bakan Koca'dan içleri ısıtan paylaşım

Bakan Koca'dan içleri ısıtan paylaşım
Bakan Koca'dan içleri ısıtan paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, köpeği Sultan’ın yavrularının görüntülerini paylaştı. Bakan Koca’nın köpekler ile ilgilendiği görüntüler ise içleri ısıttı.

Bakan Koca’dan içleri ısıtan paylaşım - Tıkla İzle

Sağlık Bakanı Koca, köpeği Sultan'ın yavrularının yer aldığı görüntüyü paylaştı. Bakan Koca, yedi yavrusu ile Sultan'ın yer aldığı gönderisinde, “Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği yedi yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, analı babalı büyüsünler :) dedi. Birazcık büyüsünler isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil” ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek
 

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