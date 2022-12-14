Bakan Koca'dan ilaç fiyatlarının güncellenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin paylaşım

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin” ifadelerine yer verdi.

2 gün önce Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Çözüm için bir çabamız var. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız” şeklinde konuşmuştu.

Musa Enes Aksakal



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