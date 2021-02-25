Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun aşı iddialarına cevap!

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-Artık salgının sosyal hayata etkileriyle mücadeleye de odaklanacağız.

-Aşı programı adaletle ve şeffaf şekilde yürütülmektedir.

-Kendi aşımızı üretme konusunda çok mesafe aldık.

-Birinci doz aşısını olan tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşısı güvence altındadır.

-8 buçuk milyon dozu aştık, aşılama planındaki ilk aşamanın sonuna yaklaştık.

-İlk aşı olduğumuz günden 42 gün sonra antikor oluşuyor.

-Bu dönemde dünyada aşı savaşının yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz ve ülkeler arasında ticari sır olarak kalması gereken bazı bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz.

-(İnaktif Covid-19 aşısı) "Biz bu aşıyı dünyadaki ülkeler arasında en ucuz alan ülkeyiz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.

-(Ücretsiz aşı iddiasıyla ilgili) "Aşı savaşının olduğu bir dünyada bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı?"

-(Distribütör firmaya para ödendi iddiası) “Bütün görüşmeyi Sinovac ile yaptık, aracı firmaya zerre ödeme yapılmadı. Biz aracı firmaya bir kuruş para vermedik. Pazarlığı Sinovac firması ile yaptık.

-Erişebildiğimiz her aşıya ulaşmak istiyoruz. Vatandaşımızı erken dönemde aşı ile buluşturmak istiyoruz. Bu manada kimseye ayrıcalık tanımıyoruz.

-Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde.

-Türkiye'de bize özgü ekstra yeni bir mutant olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

-Bu dönemde birlikte mücadele ederek başarıyı elde etmemiz gerekiyor. Başarı 83 milyonun başarısı olacak. Siyasi arenaya taşımama noktasında direnmeye ve taşımamaya gayret göstereceğim. Ben her noktada vatandaşımıza olanın ne olduğunu izah etmeye devam ediyor olacağım.

-BioNTech ile ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak, toplam 4,5 milyon. 5 milyona tamamlanması için de çaba sarf edilecek

-En geç mayıs sonuna kadar toplamda 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz.

-65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili esnetme yapılabilir.