Bakan Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çok zor dönemleri vatandaşların dikkati ve sağlık çalışanlarının üstün gayretiyle başarıyla geride bıraktıklarını belirten Bakan Koca, “Salgının insan sağlığı üzerinde etkisi yanında çok daha zorlayıcı bir yönü daha var. Salgın hayatımızı planlamamıza engel oluyor.

Hayatın her alanında öngörülebilir bir plan yapmamıza imkan tanımayan bir mücadele dönemindeyiz. Sizlere öngörülebilir bir gelecek sunmak için aşı programını titizlikle ele alıyoruz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak. Pazartesiden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle gerektiğinde il il hıfzıssıhha kurullarımız bölgesel kararlar alabilecekler. Artık planlı bir gelecek için bölgesel çalışmalarında yürütülebileceği döneme geçiyoruz. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir” dedi.

“Salgının bizi daha çok yıpratmasına izin vermeyeceğiz. Esnafımızın, öğretmenimizin, sağlık çalışanımızın önünü görebileceği, karamsarlıktan uzak bir geleceğe adım adım ilerliyoruz” diyen Bakan Koca, “Ancak bu süreçte çok dikkatli ve birlikte hareket etmemiz gereken bir konu var. Tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere bazılarımız uyarak başarımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur. Sizler sabır ederek gösterilen yoldan ilerleyerek bu başarının mimarı oldunuz. Hep birlikte mücadele devam edecek ve aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız” dedi.

“Bugün itibarıyla 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımızın ilk doz aşılaması tamamlandı”

28 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı aşı programında bugün itibarıyla 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşın ilk doz aşılaması tamamlandığını belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

“Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Amacımız hedef nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için bütün alternatifleri zorladığımızdan emin olun. Nüfusumuzun yüzde 3 buçuğunu aşılamış olmamız birçoğumuza az bir oran gibi gelebilir. Ancak birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi aşı üreticisi olan Almanya bu oranın yüzde 3.7 olduğunu göz önünde bulundurursak aşı konusunda ülkemizin başarısı daha iyi anlaşılacaktır.

Elbette çok yakın bir gelecekte hem aşının üretimi hem de temini bu oranı hedeflediğimiz seviyeye ulaştıracaktır. Aşı tedarikinde tüm ülkeler zorluk yaşamaktadır. Buna ürettiği aşılar kullanıma giren ülkeler de dahil. Salgın yönetimi boyunca her konuda eleştirildik, yaptıklarımız eksik ya da fazla bulundu, her bir eleştiriyi yönetimi daha iyi nasıl yapabiliriz fikriyle sahiplendik ve birlikte daha iyisi başarmak için kullandık. Vicdan sahibi gönüller verdiğimiz mücadele ne büyük başarılara imza atıldığını kabul edecektir. Bizim milletimizin sağlığı ve huzurundan başka bir gayemiz yoktur.”

“Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak”

“Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak” diyen Bakan Koca, “Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü kaymakam ve belediye başkanlarımızın kendi bölgelerindeki sağlık tesislerimizde aşıların yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum” diye konuştu.

“Şu anda birçok ülke inaktif aşıya yönelmiş durumda”

Farklı ülkelerin ürettiği Covid-19 aşıları arasında tercihin özellikle inaktif aşıdan yana kullandığını belirten Sağlık Bakanı Koca, “Bunun düşük riskli ve daha etkili olduğunu 24 Aralık'ta yaptığımız basın toplantısında açıklamıştım. Bu tercihimiz birçok kesimden eleştiri almıştı ancak süreç bir kere daha haklı olduğumuzu gösterdi. Şu anda birçok ülke inaktif aşıya yönelmiş durumda. Elimizdeki verilere göre, aşı korona virüs mücadelesinde en etkili çıkış yolu olarak görünüyor. Ancak DSÖ Genel Direktörü toplam nüfusu 2.5 milyara ulaşan yaklaşık 130 ülkenin aşıyı temin edemediğini duyurdu. Ülkemiz ise yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyondan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı. Bununla da kalmadık, yerli aşı projelerimiz günbegün takip ederek hayata geçmesi için gayret sarf ettik. Şu an 17 aşı adayımız var. Bugün en önde giden aşı adayımız için faz-2 insan deneyi gönüllerini çalışmaları başladı. Yerli aşı çalışmaları ülkemizde önemli olduğu kadar umudunu bu topraklara bağlamış ülkeler içinde son derece değerlidir” dedi.

“Mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz”

Tüm dünyada aşıların devreye girişi Covid-19 mücadelesinde yeni bir umut doğmasına yol açtığını belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

“Ancak ardı sıra gelen mutasyon haberleri yeni sorular ve sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Dünyanın 3 ülkesinde görülen önemli mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz. Bunların dışında klinik seyir bakımından farklılık göstermediği düşündüğümüz kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir. Bugüne kadar mutasyon tespit edilerek halk sağlığı laboratuvarına gönderilen 3 bin 758 örnekten 416'sının tüm genon sekansı incelenmiştir.

Bunlardan 263 tanesi İngiltere varyantı, 23 tanesi Güney Afrika varyantı, 106 tane kökeni belli olmayan varyant tespit edilmiştir. İngiltere'de başlayan mutasyonun hastalığın seyrinde değişiklik yapmamakla birlikte bulaşıcılığı artırdığına dair önemli bulgular var. Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları ise henüz bilinmezliğini koruyor. Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların yine elbette tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli gündemimiz. Sizlerden sabretmenizi değil, sadece kurallara daha sıkı sarılmanızı istiyorum. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız.”

Mehmet Kalay- Utku Şimşek



