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Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni kamu spotu

Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni kamu spotu
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni kamu spotu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele ile ilgili yeni kamu spotu paylaştı.

Bakan Koca’dan koronavirüsle ilgili yeni kamu spotu - Tıkla İzle

Bakan Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele ile ilgili yeni kamu spotu paylaştı. Yayınlanan kamu spotlarında, Taner Ölmez ve Timuçin Esen rol aldı.

Bakan Koca'nın açıklamasında "Taner Ölmez, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz.

Timuçin Esen, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

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