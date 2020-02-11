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Bakan Koca'dan koronavirüsü açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüsü açıklaması
Bakan Koca'dan koronavirüsü açıklaması

Bakan Koca, Koronavirüsü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

“Virüsün Türkiye'ye girişini önlemeye yönelik yoğun çaba harcamaktayız.”

“Her yıl olabilecek salgınlara karşı tedbirlerimizi aldık. Koruyucu kıyafetler ve maskeler için yeterli stoğumuz var.”

 "Hastanelerin yetersiz kalacağı durumlarda 50 yataklı 48 sahra hastanemiz mevcut.”

"Mevsimsel grip vakalarının sayısında anlamlı düşüş var."

"Virüsü daha kısa sürede tespit eden kit üzerinde çalışılıyor."

"En son Mersin'de şüpheli bir vaka vardı onun da sonucu negatif çıktı.“

“Korona virüs tespiti için üretilen yeni kit 90-120 dakika içinde sonuç veriyor.”

 “Aşı ile herhangi bir sorunumuz yok. Yeterli aşımız olduğunu söyleyebilirim."

"Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözetim altında tuttuğumuz hastaların üçüncü kez alınan sonuçları negatif çıktı.”

"Zekai Tahir Burak hastanesinde gözlem altında olan sağlık personeli ve mürettebat karantinadan çıkartıldı. 14 gün gözlem süresini evlerinde sağlık personeli kontrolünde tamamlayacaklar”

"Sosyal medyada sık gösterilen vatandaşla ben konuştum. Hiçbir şikayeti yok. Hastaneye ambulans ile getirildi. Sağlık personelimizle ve Türkiye ile gurur duymayı öğrenelim. O hastayı ambulansla evine kadar götüren biziz."

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