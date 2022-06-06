Bakan Koca'dan Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siirt'in Kurtalan ilçesinde, vücudunun bütün röntgenini çekmediği sebebiyle doktoruna şiddet uygulayan hastanın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması olayına ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız. Olayın adli mercie intikalinde, şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı titizlikle yürütüyor. Şüpheli hakkında TCK 32 kapsamında gerekli raporun alınması için Siirt Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk yapıldı. Rapor yarın tanzim edilip, hukuki süreç yürütülecek. Yasaya güven tam olmalı” ifadelerine yer verdi.

Hidayet Türkyılmaz

