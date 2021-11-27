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Bakan Koca'dan Meral Akşener'e sert cevap!

Bakan Koca'dan Meral Akşener'e sert cevap!
Bakan Koca'dan Meral Akşener'e sert cevap!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ilgili, “Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Covid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı” ifadelerine yer verdi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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