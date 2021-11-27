Bakan Koca'dan Meral Akşener'e sert cevap!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Covid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı” ifadelerine yer verdi.

Sn. Meral Akşener,



Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı. https://t.co/KkFtXvPS9a — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2021

Hidayet Türkyılmaz

