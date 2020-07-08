İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunuyor...

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Dün yeni vaka sayımız bin 53'tü. Aralarından belki bilincini kaybeden olacak. Hastalığın bulaşmasını kurallara karşı koyarsak önleyebiliyoruz. Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük.

EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ ŞEHİRLER

En çok vakanın görüldüğü şehirler; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. En az vakanın görüldüğü iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor.

18 BİN KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Son 1 hafta içinde 81 ilimizde 18 bin kişiye kurallara uymadıkları için para cezası kesildi. Diyarbakır, Konya, Adana olmak üzere bazı şehirlerimizde vaka sayısı pik yapmaktadır.

İLGİLİ HABER
Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybettiSon 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti

 

 

 

 

 

 

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.