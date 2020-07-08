Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Dün yeni vaka sayımız bin 53'tü. Aralarından belki bilincini kaybeden olacak. Hastalığın bulaşmasını kurallara karşı koyarsak önleyebiliyoruz. Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük.

EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ ŞEHİRLER

En çok vakanın görüldüğü şehirler; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. En az vakanın görüldüğü iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor.

18 BİN KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Son 1 hafta içinde 81 ilimizde 18 bin kişiye kurallara uymadıkları için para cezası kesildi. Diyarbakır, Konya, Adana olmak üzere bazı şehirlerimizde vaka sayısı pik yapmaktadır.