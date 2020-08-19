Bakan Koca'dan önemli açıklamalar!

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

-Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. 1 Temmuz'da hasta sayımız 1192 idi. Bu sayı dün 1263 olarak gerçekleşti. Her artış uyarıcı olmalıdır.

- Günlük test sayımız birkaç gün içinde 100 bini aşacak

-İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Korona virüs tedavisinde kullanılan antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır.

Türkiye salgınla mücadelde filyasyon çalışmasının büyük etkisini gördü. Filyasyon çalışmamız dünya basınında gündem oldu. Her filyasyon ekimizde 1 hekimi görevlendirdik. Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan hasta yoğunluğu dışında başka bir sorun yaşanmamıştır.

Kovid-19 ve diğer hastalıklar dahil olmak üzerine servis yatağı doluluk oranı \%53.3'tür. Sağlık çalışanlarımız sağlık hizmetimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir.

-HES adlı mobil uygulamaya riskli alan özelliği kazandırdık. Bu özellik ay sonuna kadar tüm yurtta uygulamaya geçecek. HES uygulamasındaki riskli alan özelliği, sistemde bulunan karekod ile size bilgi verecek. Gittiğiniz yerde daha önce bir Covid hastası bulunup bulunmadığını görebileceksiniz.

-SMA Tip-1, Tip-2, Tip-3 ilaçlarına erişimde hiçbir sorun yaşanmayacak. SMA hastaları için bir ilaç daha ruhsatlandırıldı. Bu ilaca erişimi de kolaylaştıracağız.

OKULLAR 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih önem arz ediyor. Sonbaharda grip vakaları artmış olacak.Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Koronavirüs ile gribin bulaşma yolu aynıdır. Aynı tedbirlerle ikisi de önleyebilirsiniz.

-21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz

AŞI ÇALIŞMALARI

Türkiye'de korona virüs aşısı ile ilgili 13 çalışma yapılıyor ve bu çalışmaların 3'ü ileri safhada.

65 YAŞ ÜSTÜNE KISITLAMA OLACAK MI?

65 yaş üzerine bir kısıtlama Türkiye geneli için söz konusu değil. Bu karar illere bırakıldı.

AİLE HEKİMLERİNE EK ÖDEME YAPILACAK MI?

Aile hekimlerimize 1 Ağustos itibariyle Covid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak.