Bakan Koca'dan son duruma ilişkin önemli açıklamalar! 'Delta Plus 3 ilde görüldü'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu. Türkiye'ye 35,5 milyon doz BioNTech aşısı geldi, perşembe günü 1,5 milyon doz daha gelecek" dedi.

Bakan Koca, yeni vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz, Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

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