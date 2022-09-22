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Bakan Koca'dan TUS açıklaması

Bakan Koca'dan TUS açıklaması
Bakan Koca'dan TUS açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakü'de Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kadrolarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu cuma günü muhtemelen kadrolar açıklanmış olacak. Biz ÖSYM'ye gönderdik. Kadro olarak 9 bini geçen bir kadrodan bahsediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Ben özellikle yoğun bir talebin olacağını, yüzde 90'ların üzerinde bir doluluk olacağını tahmin ediyorum” dedi.

Bakan Koca'dan TUS açıklaması - Tıkla İzle

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev, ilki düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu ve Fuarı'nın açılış töreninin ardından alandaki stantları gezdi. Bakan Koca ve Azerbaycanlı mevkidaşı Musayev, fuar alanını gezdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini, birliğini hissetmekten mutluluk duyduğunu belirten Bakan Koca, “Biz geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de yaşanan deprem, sel ve orman yangını gibi doğal afetlerde davet beklemeden koşarak gelip zor günümüzde yanımızda ilk olan kardeşlerimizi unutmadık. Kardeşlik hukukunun bir gereği olarak aynı şekilde onların zor gününde de ilk biz yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Önemli satır başları

  • “Onkoloji ve diğer hastanemiz hizmet vermeye devam edecek, bir takım algılara inanmayalım”
     
  • "Etlik Şehir Hastanesi oradan hastanın bir başka yere sevk edilmemesi planlanarak yapıldı"
     
  • "Kadro olarak da 9 bini geçen bir kadrodan bahsediyoruz"
     
  • “85 bin kişinin alımı bu yıl yapılacak, bu konuda hiç kimsenin bir endişesi ve tereddüdü olmasın”
     

Kamil Nadirli

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