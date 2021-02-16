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Bakan Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

Bakan Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili açıklama
Bakan Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yükseköğretim Kurulumuza iletilmiştir” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün itibariyle 5 milyondan fazla aşı yaptık. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yükseköğretim Kurulumuza iletilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan



 

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