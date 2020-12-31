İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Koca'dan yeni yıl paylaşımı

Bakan Koca'dan yeni yıl paylaşımı
Bakan Koca'dan yeni yıl paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla yeni yılı kutladı. Bakan Koca, "Her geceden sonra bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Korona virüs hastalığına ismini 2019 yılı verdi. Ancak O, 2020 yılını sosyal ve iktisadi hayatımızdan kopardı. 2021 ise tüm dünyada bizim teklifimizle 'Sağlık Çalışanları Yılı' kabul edildi. Unutmayın! Her geceden sonra bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Bakan Koca, paylaşımına bir de video ekledi. Bakan Koca'nın paylaştığı videoda 2020 yılının neredeyse tamamını kapsayan Covid-19 mücadelesinden görüntüler yer aldı.

Utku Şimşek

 

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.