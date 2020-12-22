Bakan Koca'nın güzel haber verdiği o ildeki vatandaşlar konuştu

Çin'den bütün dünyaya yayılan korona virüsü yok etmek için dünya genelinde çeşitli tedbirler uygulanıyor. Geçen aylarda Türkiye'de de vaka sayılarının bir anda artışa geçmesiyle birlikte ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya başlandı. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte uygulanan tedbirler meyvelerini vermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ilde vaka sayılarının düştüğünü ifade ederek, Tekirdağ'daki verileri paylaştı. Vaka sayılarının en çok düştüğü Tekirdağ'da Bakan Koca'nın açıklamasına göre yatak doluluk oranı yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 59 olarak belirtildi.

Vaka sayılarının yüzde 60 düştüğü Tekirdağ'da vatandaşlar bunun sevindirici bir haber olduğunu, insanların daha fazla dikkat etmesiyle birlikte daha düşebileceğini ifade etti.

“Mesafeye dikkat ediyorlar”

Mustafa Aksoy isimli vatandaş, Tekirdağ'da korona virüs vaka sayılarının düşmesi hakkında yaptığı açıklamada, “Tekirdağ o kadar iyi dediler ki insanlar başı bozuk hareket etti. Yani dikkat etmediler o zamandan bu yana şimdi çok arttı. İnsanlar korunuyor. Mesafeye dikkat ediyorlar. Maske takıyorlar. Ama salgın işte bu her tarafı kasıp kavuruyor. Bakıyorsun Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinde çoğaldığını, mutasyona uğradığını söylüyorlar. Mutasyona uğradıktan sonra aşının ne gibi faydası olacak bilemiyorum” dedi.

Yoğunlukları Pazartesi

Konuyla ilgili fikirlerini ifade eden Gürkan Demir ise “Vaka oranlarının zaten düşmesi lazımdı da yani. Cumartesi Pazar zaten tatil, herkes kurallara uymak istemezse de mecbur uyuyor. Yani bu saatten sonra vaka oranları düşmezse esas sıkıntı. Bu kadar tedbire, bu kadar yasağa rağmen düşmezse bu korona ile nasıl mücadele edeceğiz bizde bilmiyoruz. Cumartesi Pazar günleri yasak var ama Pazartesi günleri yoğunluk oluyor. Pazartesi günleri dedeler faturalarını ödemek için geliyorlar. O nedenle yoğunluklar yaşıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmiyorlar. Bunların çocukları, torunları internet üzerinden bir şekil faturalarını ödesinler. Vatandaş da bu tip günlerde annesinin, babasını, dedesini, ninesini arasınlar bir ihtiyacınız var mı diye sorsunlar. Onları dışarı çıkarttırmasınlar” diye konuştu.

“Yeter ki sıkalım”

Tekirdağ'daki vaka oranlarının düşmesi ile alakalı konuşan Demir, “Tekirdağ halkı olarak biraz daha özen gösteriyoruz. Yasaklara biraz daha uymaya başladık. Çünkü pabuç sıkı. Televizyonlarda görüyoruz işte insanlar ağzında solunum cihazları. Bu nedenle biraz daha farkına vardık. Sürekli haberlerde görüyoruz. Eş, dost, akraba duyuyorsun korona olmuş. Öleni mi dersin hastanede olanı mı dersin bu nedenle insanlar biraz daha bilinçlendi. Ondan dolayı da önlemlere biraz daha dikkat etmeye başladık. İnşallah bu saatten sonra bununla da baş edeceğiz. Yeter ki biraz daha sıkalım yani. Sıktıktan sonra da bir şekilde bu işi bitireceğiz” şeklinde konuştu.

Halil Dağ

