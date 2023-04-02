Bakan Kurum: '11 ilimizde inşa edeceğimiz 650 bin konutun 319 bininin temellerini inşallah 2 ay içerisinde atacağız''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışına ilişkin Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

"11 ilimizde inşa edeceğimiz 650 bin konutun 319 bininin temellerini inşallah 2 ay içerisinde atacağız"

Deprem bölgesinde yapılacak konutların temelinin kısa sürede atılacağını söyleyen Bakan Kurum, "Bölgede 11 ilimizde inşa edeceğimiz 650 bin konutun 319 bininin temellerini inşallah 2 ay içerisinde atacağız. Yine 1 yıl içerisinde söz verdiğimiz gibi yuvalarımızı teslim edeceğiz. Devlet ve millet bir oldukça bu afetin inşallah üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dün olduğu gibi bugün de, yarın da verdiğimiz sözlerimizi tutarak, vatandaşlarımızı sağlam ve sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Artık büyük ve güçlü Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesi, vizyonu var. Dile kolay afetin 54. gününde biz 65 bin konutun temellerini attık. 54 günde 65 bin konut temel atan bir Türkiye var'' şeklinde konuştu.

"TOKİ'miz tarafından inşa edilen 822 yeni sıcak yuvamızın kentsel dönüşüm konutlarımızın anahtarlarını Bağcılar'daki kardeşlerimize teslim ediyoruz"

Kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından inşa edilen 822 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Bakan Kurum, "Buradaki konutları Bağcılar'ın siluetine yakışacak şekilde yaptık. Yoğunluğu azalttık, bin 200 konut yapılması gereken yerde biz 800 konut yaptık. Bağcılarlı kardeşim en güzeline layık dedik, bu anlayışla çalışmalarımızı yaptık. Biz istiyoruz ki sağlam, güvenli, afetlere karşı dirençli yuvalarımız her yerde olsun. Bağcılar'ın tüm mahallelerinde olsun. İnşallah bugün teslim ettiğimiz konutlarımız Bağcılar'ımıza, İstanbul'umuza, kardeşlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Acil olarak yenilenmesi gereken 1.5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz"

İstanbul'un 7 tepesinde, her mahallesinde 90 bin konutun dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "İstanbul'da acil olarak yenilenmesi gereken 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirecek ve İstanbul'umuzu afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İstanbul'umuzu bu kadim şehrin güzel insanlarını hep birlikte mutlu yarınlara hazırlayacağız. Varsın birileri kentsel dönüşüm sözü verip bir çivi dahi çakmasınlar, milletimizin geleceği ile oynasınlar. Biz yavrularımızın istikbali için ‘kentsel dönüşüm milletimizin canıdır, malıdır, geleceğidir' diyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'umuzu çağların ötesine taşıyacak dev projelerimizi sizlerle, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte yapacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, önderliğinde yapacağız'' ifadelerini kullandı.

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