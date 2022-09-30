Bakan Kurum: '12 milyon vatandaşımızın güvenli konutlarda yaşamasını sağladık'

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Türkiye'nin tüm şehirlerinde gerçekleştirilecek olan organizasyonun Samsun programı; merkez ve 17 ilçede yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Programın açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “20 yıldır olduğu gibi vatandaşlarla gönül gönüle yol yürümek adına buradayız. Milletimizin sezine hep kulak verip onlardan gelen talebi dikkate aldık. Samsun ziyaretimiz çerçevesinde önce kahvaltı programında Samsunlu kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Basın toplantımızın ardından Samsun Valiliğimizi ve Samsun Büyükşehir Belediyemizi ziyaret edip esnaflarımız ile bir araya geleceğiz. Samsunumuzun ekonomisine, üretimine, istihdamına katkı sağlayacak Toybelen Sanayi Sitemizin ve Kitap Kafe'nin temellerini atacağız. 553 milyon liralık 17 projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün, ülkemizin dört bir yanında, 81 ilinde, 'Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler' anlayışıyla çevre hassasiyetimizi, azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Samsunumuza son 20 yılda ulaştırmadan sağlığa, eğitimden turizme, tarıma, çevre ve şehirciliğe kadar 30 milyar lirayı aşkın dev yatırımlar kazandırdık. Bu yatırımların yaklaşık 17 milyar 115 milyon lirasını da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz gerçekleştirdik. Yine Bakanlık olarak; Samsunumuzda sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar yüzlerce eserimizi vatandaşlarımıza armağan ettik, etmeye de devam ediyoruz” dedi.

“Bugün tüm Türkiye'de 455 millet bahçesi yapıyoruz, bunlardan 137'sini tamamladık”

Tamamlanan ve yapımı devam eden millet bahçeleri hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, “2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Bu çerçevede 81 şehrimize 81 milyon metrekare millet bahçesi yapma hedefimiz bu noktada çok önemli bir rol üstleniyor. Bugün tüm Türkiye'de 455 millet bahçesi yapıyoruz. Bunlardan 137'sini tamamlayarak vatandaşlarımıza armağan ettik. Şehrimize toplam büyüklüğü 1 milyon 122 bin metrekare olan 6 millet bahçesi kazandırıyoruz. Canik'te Eski 19 Mayıs Stadyumunun yerine yaptığımız millet bahçesini, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine Canik Hasköy Millet Bahçemiz ile Çarşamba Millet Bahçemizin yapımını da tamamladık. Yakakent ve Bafra'daki millet bahçelerimizin yapımını da aralıksız sürdürüyoruz. Millet kıraathaneleri, oyun alanları, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahalarıyla tüm millet bahçelerimizi en kısa sürede tamamlayacak, Samsun'umuzun o eşsiz güzelliğini, yeşil dokusunu daha da artıracağız, milletimize yeni yaşam alanları sunacağız” diye konuştu.

“TOKİ ile ülkemize 1 milyon 170 bin konut kazandırdık”

Bu zamana kadar TOKİ ile birlikte 1 milyon 170 bin konut kazandırdıklarını ifade eden Murat Kurum, “Bugüne kadar ‘Ev sahibi olmayan hiçbir vatandaşımız kalmayacak' anlayışıyla TOKİ'mizle ülkemize tam 1 milyon 170 bin konut kazandırdık. Samsunumuzda, bugüne kadar toplam yatırım bedeli 4.2 milyar lira olan 9 bin 563 konutluk projelerimizi tamamladık. Yine yatırım bedeli 1.5 milyar lira olan 3 bin 350 konut ve dükkân projemiz ise devam ediyor. Bu projelerimizi tamamladığımızda Samsun'umuza toplamda 13 bin konut ve dükkanımızı kazandırmış olacağız. 14 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini milletimizle paylaştı. Bu çerçevede Samsunumuza da 4 bin 400 konut kazandırıyoruz. Merkez'de bin 700, Çarşamba'da 600, Bafra'da 500, 19 Mayıs'ta 380, Canik'te 320, İlkadım ve Kavak'ta 200, Havza'da 150, Vezirköprü'de 200, Ladik'te 100, Asarcık'ta 50 konut inşa edeceğiz. Yine Samsun'da 100 bin sosyal konutluk projemizle toplam bin 497 konutu da inşa ediyoruz. 19 Mayıs ilçemizin Yeşilova Mahallesi'nde 297 konutumuzun ve camimizin yapımında sona geldik. İnşallah en kısa zamanda tüm konutlarımızı hak sahibi kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız. Atakum ve Canik'te daha önce kurası çekilerek hak sahipliği olan veya isteyen kardeşlerimize tamamlanmış veya şu anda tamamlanmak üzere olan Kıran Mahallesi sosyal konutlarımızdan tahsis edeceğiz” şeklinde konuştu.

“12 milyon vatandaşımızın güvenli konutlarda yaşamasını sağladık”

Kentsel dönüşüm sayesinde 12 milyon vatandaşın güvenli konutlarda yaşamasını sağladıklarına dikkat çeken Bakan Kurum, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; bugüne kadar ülkemizde 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 12 milyon vatandaşımızın güvenli konutlarda yaşamasını sağladık. Şu an sahada 350 bin konutumuzun dönüşümü devam ediyor. Bu çerçevede Canik'te ve İlkadım'da olduğu gibi; Atakum, Vezirköprü, Tekkeköy, Çarşamba ilçelerimizde de sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bir yandan Emlak Konut eliyle; Canik Yenimahalle'de yatırım değeri 280 milyon lira olan toplam 678 konut ve 29 ticari ünite inşa ediyoruz. İnşallah bu konut ve dükkanlarımızı Kasım ayında tamamlayacağız. Diğer yandan TOKİ eliyle İlkadım Kıran Mahallemizdeki rezerv yapı alanımızda yatırım değeri 430 milyon lira olan bin 404 konut ve 37 dükkân üretiyoruz. Buradaki konutlarımızı da bu Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Toybelen Sanayi Sitesi'ni 2023 yılının ilk aylarında tamamlayacağız”

Yapımı devam eden Toybelen Sanayi Sitesi ve İller Bankası yatırımları hakkında da konuşan Kurum, şunları söyledi:

“Türkiye'de sanayi alanlarını dönüştürüyor, sanayicimize, esnafımıza, vatandaşımıza daha güzel, daha modern, daha ferah alanlarda üretim yapma imkânı sağlıyoruz. Sıfır Atık Sanayi konseptiyle Toybelen'de kuracağımız yeni sanayi sitemizde tam bin 526 sanayi dükkânımız olacak. TOKİ Başkanlığımızla; yatırım değeri 500 milyon lira olan 750 bin metrekarelik alanda yürüttüğümüz bu dev projeyi 2023 yılının ilk aylarında tamamlayacağız. Toybelen Sıfır Atık Sanayi Sitemiz; şimdiden esnaf kardeşlerimiz, Samsunumuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun diyorum. Şehirlerimizin üstüne yaptığımız yatırımlar kadar şehirlerimizin altına da hizmet ediyoruz. İller Bankamızla, 81 ilimizin tamamında yerel yönetimlerimize her türlü desteği sağlamaya aralıksız olarak devam ediyoruz. Samsun'da; şehrimizin altyapı sorunlarının çözülmesi için de tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede İller Bankamızla, son 20 yılda 4.4 milyar liralık 250 projeyi Samsun'umuza kazandırdık. Bugün de hâlihazırda 10 projede 194 milyon liralık yatırımımız tüm hızıyla devam ediyor.”

Toplantıya ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte Amasya, Çankırı, Çorum, Giresun, Kastamonu, Ordu, Tokat ve Yozgat olmak üzere çeşitli illerden toplam 17 milletvekili katıldı.

Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal



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