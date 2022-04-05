Bakan Kurum: '20 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan ayının dördüncü gününde Ankara Sincan'daki Saraycık TOKİ şantiyesi çalışanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İşçilerle birlikte iftar yapan Bakan Kurum, burada bir de konuşma gerçekleştirdi. İftar programına Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldı. Konuşmasına işçilerin Ramazan ayının mübarek olmasını dileyerek başlayan Bakan Kurum, TOKİ tarafından yapılan konutlara, kentsel dönüşüm projelerine, millet bahçelerine ve şehir dönüşümlerinin önemine değindi.

“TOKİ'nin konut üretim sayılarını hep birlikte artırdık”

Tüm alanlarda üretimin bir numaralı unsurunun emek olduğunu söyleyen Bakan Kurum, işçilerin emeklerinin Türkiye'nin yatırımlarının, mega projelerinin ve eserlerinin en büyük gücü olduğunu belirterek, “Bakanlık olarak; özellikle son 3 yılda; TOKİ'nin konut üretim sayılarını hep birlikte artırdık, faaliyet alanlarını hep birlikte genişlettik ve çalışmalarımızı; sosyal konut üretimi, kentsel dönüşüm projeleri, tarihi alanların ihyasını, şehirlerimizdeki sanayinin, üretimin, istihdamın artması adına sanayi alanlarını, millet bahçelerini ve en önemlisi de tüm afetler sonrasında sizlerle birlikte afet alanlarına gittik ve afet alanlarında milletimizin rızasını, duasını almak için hep birlikte mücadele ettik” ifadelerine yer verdi.

“Ülkemize son 20 yılda 1,2 milyon sağlıklı yuva kazandırdık”

2023 yılında 50 bin ve 100 bin sosyal konut projesinin inşaatlarını tamamlayarak vatandaşlara teslim edeceklerini açıklayan Bakan Kurum, dünyada eşi benzeri olmayan bir konut sayısına ulaştıklarını hatırlattı. Türkiye'ye son 20 yılda 1,2 milyon sağlıklı yuva kazandırdıklarının altını çizen Bakan Kurum, “Bundan tam 20 yıl önce; bu ülkede kimse evsiz, okulsuz, hastanesiz, yolsuz, susuz, elektriksiz kalmasın, kimse umutsuz ve çaresiz olmasın dedik. Evini yapıp, yuvasını kurup, anahtarlarını verelim ve yıllarca ihmal edilmiş bu milleti biz hep birlikte mutlu edelim istedik. Tüm şehirlerimizde binlerce kardeşimizin huzur ve mutluluk içerisinde yaşayacağı yeni cazibe merkezleri inşa etmeye gayret gösterdik. Bu anlayışla; 50 bin ve 100 bin sosyal konut projemizin tamamında inşaatlarında harıl harıl çalışıyoruz. İnşallah 2023 yılında bu konutlarımızı tamamlayarak söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Allah'a hamdolsun TOKİ'mizle yaklaşık 5 bin şantiyemizde, dünyada eşi benzeri olmayan bir konut sayısına ulaştık ve ülkemize son 20 yılda 1,2 milyon sağlıklı yuva kazandırdık” diye konuştu.

“20 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık”

Terörden temizlenen yerlerde huzur dolu evleri işçilerle birlikte inşa ettiklerini not düşen Bakan Kurum, bir zamanlar insanların önünden geçmesine izin verilmediği, şehirlerin en değerli yerlerini millet bahçeleri yaptıklarını kaydetti. Bakan Kurum, şunları anlattı:

“Bugün dünyada TOKİ gibi bu kadar çok sayıda konut üreten başka hiçbir kamu kuruluşu yoktur. Bu anlamda rekor kırılmıştır. Bu rekoru da sizler kırdınız. Sizlerle kırdık ve 20 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık, duasını aldık. İşte bu duaları da sizlerle işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle birlikte milletimizin duasını aldık. Sizlerin kar kış demeden, soğuk-sıcak demeden, gece gündüz bilmeden inşa ettiği evler bugün nice yavrumuza sıcak yuva oldu. Terörden temizlenen yerlerde huzur dolu evleri sizlerle birlikte inşa ettik. Deprem riski taşıyan bölgelerdeki sağlıksız binlerce yapıyı, stokları sizlerle birlikte güvenli konutların inşasını yaptık. Bir zamanlar bu ülkede milletimizin önünden dahi geçmesine izin verilmeyen, şehrin en değerli yerlerini millet bahçeleri yaparak bu aziz millete hep birlikte kazandırdık.” Bakan Kurum ve beraberindekiler, iftar yemeğinin ardından Saraycık TOKİ'de yapılan binalardaki örnek daireleri inceledi.

Huzeyfe Tarık Yaman - Sadettin Aliusta