Bakan Kurum: '2030 yılı için yaklaşık 500 milyon ton emisyon oluşumunu önleyeceğiz'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, ‘Türkiye Yüzyılı' vizyonunda yer alan ve ‘Sürdürülebilirliğin Yüzyılı' başlığı altında ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm Semineri' düzenlendi. Seminer çerçevesinde, Türkiye'deki sanayicilerin ve ilgili paydaşların temiz üretim konusundaki farkındalıklarının artırılması ve sanayide yeşil dönüşüm sürecine dikkat çekilmesi hedeflendi.

Seminerde, Türkiye'nin doğasını ve çevresini korumaya katkı sağlayan maddelerin yanı sıra, temiz ve çevre dostu üretimin yaygınlaştırılması ve çevresel iyileşme konuları da ele alındı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kurum, bir Akdeniz Havzası ülkesi olan Türkiye'nin son yıllarda yaşanan afetlerden çok yoğun bir şekilde etkilendiğini dile getirerek; yaşanan sel felaketleri, yangınlar ve Marmara Denizi'nde görülen müsilajın bunu somut bir örneği olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda iklim değişikliğiyle mücadelede çalışmaların süreceğini ifade eden Kurum, “Tüm paydaşlarımızla bir araya gelerek 2053 vizyonumuza ilişkin çalışmaları ortaya koyuyoruz. Bu anlamda gerçekten çok önemli yol katettik. İlk olarak ‘Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' başlığı ile bir istişare toplantısı düzenledik. Ardından Türkiye'nin ilk iklim şurasını bilim insanlarımızla birlikte, toplumun tüm kesimlerinin orada olduğu fikirlerin ve önerilerin hür bir şekilde paylaşıldığı bu seminerde 217 karar alındı. Bu kararlar doğrultusunda önümüzdeki süreçlerde atacağımız adımların da önünü açtık” diye konuştu.

“2030 yılı için, yaklaşık 500 milyon ton emisyon oluşumunu önleyeceğiz”

Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonu' doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Kurum, “2030 yılı için, yaklaşık 500 milyon ton emisyon oluşumunu önleyeceğiz. En geç 2038 yılında emisyonlarımızı tepe noktasına ulaştıracak ve akabinde net sıfır hedefimize güçlü politikalarımızla ilerlemeye devam edeceğiz. Ulusal Katkı Beyanı kapsamında da öngörüldüğü üzere enerjiden sanayiye, ulaştırmadan binalara, atık sektöründen yutak alanlara kadar her alanda bir dönüşüm süreci yaşayacağız” açıklamasında bulundu.

“Türkiye sanayisinin milli gelir içindeki payı yüzde 25,6'ya yükseldi”

Bakan Kurum, dünyanın içinden geçtiği zorlu dönemde Türkiye'nin neredeyse her alanda yenilikçi ve dinamik, küresel rekabette üst sıralara taşıyacak projelerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüdüğünü dile getirerek, “Bugün Türkiye sanayisinin milli gelir içindeki payının yüzde 25,6'ya yükseldiğini gururla ifade etmek isterim. Döngüsel ekonomi ve yeşil sanayi faaliyetlerini hızlandıran Avrupa Yeşil Mutabakatı'yla ekonomimizi başarılı bir şekilde dönüştürmek, hepimizin üzerine düşen önemli bir vazifedir. Bu kapsamda hazırladığımız Yeşil Mutabakat Eylem Planı'yla sanayicilerimizin ve ilgili tüm kurumlarımızın çalışmalarını bir araya getirerek; sıfır kirlilik, sanayinin düşük emisyonlu, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir üretime geçişini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Çevresel üretimin göstergesi olarak, ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' düzenleyeceğiz”

Atılan her adımda, sanayide yeşil dönüşümde yeni bir sayfa açacaklarını söyleyen Kurum, “Enerji ve kaynak verimliliğini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren tesislere, çevresel üretimin göstergesi olarak, ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' düzenleyeceğiz. Çevreci bir yaklaşımla faaliyetlerini yürüttüklerine dair bu belgeyi alan tesislerin, çevresel taksonomi kriterlerini karşılayarak, çevre yatırım fonlarından ve yeşil finansman imkanlarından faydalanmaları için gerekli tüm adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

“2,8 milyon ton atığın alternatif hammadde olarak sanayimizde kullanımını sağladık”

Sanayide yeşil dönüşümün en önemli adımlarından birini atarak, tüm atıkları hammadde olarak kullandıklarını dile getiren Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“2022 yılında 2,8 milyon ton atığın alternatif hammadde olarak sanayimizde kullanımını sağladık; çevremizi, doğamızı bu atıklardan koruduk, milletimizin cebine gelir olarak geri döndürdük. Şunu herkes bilmelidir ki; biz sanayicimizle birlikte ülkemizin kalkınması için, hem doğamızı ve çevremizi koruyacağız, hem de yeşil dönüşümün tüm adımlarını hep birlikte atacağız.”

Seminere, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra ilgili sanayi temsilcileri, iş dünyasının ve kamu kurumlarının yetkilileri de katıldı. Seminer, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Kemal Diri - Berkay Hasan Karayakas



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