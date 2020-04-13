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Bakan Kurum açıkladı: Denize kıyısı olan 28 ile genelge

Bakan Kurum açıkladı: Denize kıyısı olan 28 ile genelge
Bakan Kurum açıkladı: Denize kıyısı olan 28 ile genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gemilere ilişkin korona virüs tedbirlerine dair resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum açıklamasında, “Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak. Atıklar ayrıştırılarak, kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek” ifadelerini kullandı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş
 

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