Bakan Kurum: 'Afet konutlarımız hızla yükseliyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan depremlerin ardından 11 ilde meydana gelen yıkımların yaralarını sarmak için geçici yaşam alanlarının kurulumuna ve eş zamanlı olarak da kalıcı konutların yapımına hız kesmeden devam ediyor.

Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Toplu Konu İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan kalıcı konutların hızla yükseldiğini anlatan bir video yayımladı. Videoda, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 bin 421 adet konutun ihale edildiği ve bu konutlardan 2 bin 306'sının yapımına hızlı bir şekilde başlanıldığı anlatıldı. İlçede 17 bloktan ve 399 daireden oluşan projelerin zemin artı 4 katlı ilk bloğunda tünel kalıp çalışması kazma vurulduktan 40 gün sonra tamamlandı. Tamamlanan blokta, ahşap işleri ve iç tesisat çalışmasına başlanıyor. Diğer bloklardaki temel ve uygulama işlemleri aralıksız devam ediyor.

“Mühendis ve mimarların gece gündüz demeden var gücüyle yürüttüğü inşa süreci sonunda, depremzede vatandaşlara güvenli, sağlıklı bir yaşam sunulması hedefleniyor”

Bakanlık açıklamasında, diğer iki blokta ise toplam 2 katın çıkıldığı belirtilirken binaların deprem yönetmeliğine, ilgili mevzuatlara uygun ve sağlam şehirler kurmak hedefiyle inşa edildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“11 ilde yeni şehirler kurulurken yatay mimariye önem veriliyor ve zemin artı 4 katı geçmeyecek şekilde konutların yapımı hedefleniyor. Konutlar yöresel mimariye ve dokuya uygun olarak inşa ediliyor. Mühendis ve mimarların gece gündüz demeden var gücüyle yürüttüğü inşa süreci sonunda, depremzede vatandaşlara güvenli, sağlıklı bir yaşam sunulması hedefleniyor.”

Oğuzhan Halil Özbek





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