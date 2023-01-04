Bakan Kurum: 'Aslolan orta gelirlilerin konuta erişmesi'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan ‘Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Programı'nın detaylarını açıkladı. Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda Bakan Kurum ve Nebati, açıklamaları sonrası soruları cevapladı. Bakan Kurum, fahiş fiyat oluşması durumuyla ilgili, “Konut fiyatlarını takip edeceğiz. Firmalar projeye bizim belirlediğimiz zaman girecek ve konut fiyatlarını sabit tutacak. Uymamaları halinde yapacağımız sözleşmeyle birlikte onlara sağladığımız garantörlük ve konut kredisi faydalanmasına erişemeyecekler. Anlaşma ve sözleşme çerçevesinde süreç yürütülecek” diye konuştu.

Kurum, diğer projeler gibi bu projede de ailede konut olmama şartı olduğunu belirterek, “Ailede konut olmaması şart. Daha önceki kampanyada da vardı. 18 yaşını doldurmuş genç bireylerimiz bu projelere aile dışında başvurabiliyorlar” dedi.

“Burada aslolan orta gelirlilerin konuta erişmesi”

Konutlarda uygulanacak tavan fiyatla ilgili konuşan Kurum, “Konutta tavan fiyat olacak. Burada aslolan orta gelirlilerin konuta erişmesi. Bu çalışmayı yaptık, önümüzdeki süreçte tavan fiyatlar iller bazında sitede detaylı bir şekilde duyurulacak. Arsa ve veraset üzerinden hissesi düşen vatandaşlarımız varsa 50'den fazla değilse projeye başvurabiliyorlar. 50 atındakileri dikkate almıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kampanya çerçevesindeki 100 bin konutun model olması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştıklarını dile getiren Kurum, bunun bir pilot uygulama olduğunu, projenin devam edeceğini vurguladı.

“81 ildeki vatandaşlarımızın bundan faydalanmasını istiyoruz”

Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“İller bazında bir çalışmayı da beraber yürütüyoruz. 100 bin konutluk finansman paketinde limitler çerçevesinde yüzde 75 İstanbul, yüzde 25'inin de diğer Anadolu illerinde olması üzerinde çalışmamız var. 81 ildeki vatandaşlarımızın bundan faydalanmasını istiyoruz. Ortak çalışmayla illerimizin nüfusuna göre konut arzını ve artışını belirleyeceğiz. Dengeli şekilde 81 ile dağıtmayı hedefliyoruz.”

Huzeyfe Tarık Yaman - Gürkan Sayın - Mert Cerrahoğlu - Mustafa Cenik



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