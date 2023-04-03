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Bakan Kurum, Balıkesir'de esnafı ziyaret etti

Bakan Kurum, Balıkesir'de esnafı ziyaret etti
Bakan Kurum, Balıkesir'de esnafı ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler ve toplu açılış töreni için geldiği Balıkesir'de esnafı ziyaret etti. AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyareti öncesi esnafı dolaşan Bakan Kurum, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bakan Kurum, ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Taşkın Sarıca
 

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