Bakan Kurum: 'Başkentimizi tarihi Samanpazarı Meydanı'na yeniden kavuşturacak adımları atıyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yeniden hayata geçirilecek olan Samanpazarı Meydanı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkenti tarihi Samanpazarı Meydanı'na yeniden kavuşturacak adımları attıklarını belirten Kurum, eski Altındağ Belediye Başkanlığı binasının olduğu alanda hayata geçirilecek olan “Samanpazarı Meydan Projesi” için incelemelerde bulunduklarını ifade etti. Bakan Kurum'a Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı eşlik etti.

Huzeyfe Tarık Yaman

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