Bakan Kurum bayram namazını Konya'da kıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ziyaretler için geldiği Konya'da bayram namazını Kapu Camii'nde kıldı. Namaz çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başladı. Bu haftaya ve Kurban Bayramı'na buruk girdiklerini belirten Bakan Kurum, “Üzücü bir hadise yaşadık. Konya'da Şehir Hastanesinde görev yapan Ekrem Karakaya hocamızı kaybettik. Ekrem hocamız mesai saatlerinin dışında dahi vatandaşımız için, milletimiz için yardıma koşan, onlara şifa bulmaya çalışan ve kardeşliğiyle, yardımseverliğiyle, hastalara uzattığı eliyle gerçekten hem Konya'mızda hem de Şehir Hastanemizde önemli bir değerimizdi. Aslında bundan önceki görev yaptığı şehirlerde de aynı etkiyi, aynı gönül birliğini sağlamış bir kardeşimizdi. Ben Ekrem hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Konya'mıza, sağlık camiamıza, hemşirelerimize, doktorlarımıza, tüm memleketimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tabii bu menfur saldırıyı lanetliyoruz, kınıyoruz. En şiddetli şekilde kınıyoruz. Görevi başında hizmet eden, vatandaşımızın, milletimizin yardımına koşan ve bu kutlu görevi işleyen kardeşimize hunharca bir saldırı gerçekleştirildi. Sorumlularla alakalı, sorunlarla alakalı her türlü çalışmayı valiliğimiz, bakanlığımız bilfiil yakinen takip ediyor. Sağlık camiamızla alakalı da süreci gerek Sağlık Bakanlığımız, gerek meclisimiz, gerekse bu noktada bizler yakinen takip ediyoruz ve sürecin destekçiyiz. Bugüne kadar buna ilişkin birçok düzenlemeyi Sağlık Bakanlığımız meclisimizle birlikte gerçekleştirdi. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde de yapılacak tüm düzenlemelerin yapılacağını ifade etmek isterim. Konya'mızda gerçekleşmiş olmasından da büyük bir üzüntü duyuyorum. Konya'mız birliğin, kardeşliğin, hoşgörünün memleketi ve hoşgörünün memleketinde, hoşgörülü insanların memleketinde böylesi menfur bir olayın yaşanmasını da tekrar şiddetle kınıyoruz” dedi.

“Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz”

Geçtiğimiz günlerde Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 askerin şehadet şerbetini içtiğini hatırlatan Kurum, “Muhammet Mustafa Koca, Ömür Ertuğrul Sarı ve Murat Yıldırım kardeşlerimiz vatanı için, bayrağı için, ezanı için şehadet şerbetini içti. Yurdumuzu yaşatmak için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Yurdumuzu yaşatmak, ezanımızı dindirmemek, bayrağımızı göklerden indirmemek adına mücadele eden şehitlerimizin kanlarının yerde bırakılmayacağını burada bir kez daha ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

“Kardeşlerimizle, hemşehrilerimizle kucaklaştık”

Aradan geçen 2 yıllık zaman sonrasında artık hac ibadetinin yapıldığını aktaran Kurum, “Kardeşlerimiz bugün inşallah kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirecek. Allah haclarını kabul eylesin. Bu manada da Allah bizi sevdiklerimizden uzaklaştırmasın diyorum. 2 yıllık süreç geçti. Salgın sürecinde musafaha edemediğimiz günleri yaşadık. Kucaklaşamadığımız günleri yaşadık. Hac vazifesini gerçekleştiremediğimiz günleri yaşadık. Hamdolsun ki bugün bayram namazımızı kıldık. Musafahamızı yaptık. Kardeşlerimizle, hemşehrilerimizle kucaklaştık. Bir kısım kardeşimiz de hac vazifesini yerine getiriyor. Tabii kurban kulun rabbine yaklaşmasıdır, teslimiyetidir. Bu manada da hep birlikte rabbimize teslim olmak için mücadele ediyoruz. Birliğin, kardeşliğin, hoşgörünün memleketi Konya'dan Kapu Camii'nde kıldığımız namaz sonrasında burada kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz” dedi.

“Eser üretme anlayışıyla iş yapmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz”

Konya'nın birçok alimin yetiştiği bir memleket olduğunu ifade eden Kurum, “Konya'mıza, hemşehrilerimize, ecdadımıza hizmet etmekten dolayı büyük bir onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Burası payitaht ve bu payitaht çerçevesinde gönül sultanlarımızın burada memleketimize, topraklarımıza hizmet verdiği bir vatandır. Bu vatan toprağı kutsaldır. Nice alimlerin yattığı ve bu çerçevede tüm dünyaya hizmet ettiği bir vatan toprağıdır. Bizlere düşen de ruhlarını şad etmek, hatıralarını en güzel şekilde yaşatmaktır. O anlayışla da Konya'mızın her ilçesinde, her mahallesinde bu hizmetleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Vatanımız için, bayrağımız için, şehitlerimiz için gazilerimiz için mücadeleyi veriyoruz. Allah'ın izniyle değerli hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın, milletimizin destekleriyle yapmaya da devam edeceğiz. Hocalarımızı, padişahlarımızı, sultanlarımızı yad edeceğimiz tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkaracağımız nice eserlerimizi yapıyoruz. İnşallah yapmaya da devam edeceğiz. Şunu iyi bilsinler ki 2022 yılı Konya'da başlatmış olduğumuz hizmetlerin teslim edildiği, bitirildiği, vatandaşımızın hizmetine sunulduğu yıl olacaktır. Hizmet aşkıyla, eser aşkıyla, eser üretme anlayışıyla iş yapmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da şehitleri, gazileri anacaklarını, ziyaret edeceklerini anlatan Kurum, “Akrabalarımıza uğrayacağız, hastalarımıza ulaşacağız.

Yardım bekleyen birçok kardeşimize inşallah yardım edeceğiz. Küsleri barıştıracağız, dargınları barıştıracağız ve inşallah Kurban Bayramı'nı en güzel şekliyle hep birlikte idrak edeceğiz. Kurbanlarımıza eziyet etmeden kurban ibadetinin gerçekleştirilmesini temenni ediyorum. Yine bu manada çevre temizliğine dikkat edilmesini, hayvanlarımıza eziyet etmeden kurban ibadetinin gerçekleştirilmesini, belediyelerimizin göstermiş olduğu alanlarda kurban kesimlerinin yapılmasını da aziz milletimizden istirham ediyorum. Tüm milletimizin, hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor ve büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Şehit yakınlarımızın, annelerimizin, babalarımızın ellerinden öpüyoruz” diye konuştu.

Enver Furkan Çelebioğlu - Arda Akın Akkoca