Bakan Kurum: “Bir terör devleti kurulmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, gün içerisinde Maltepe'de, Maltepe Sanayici ve İş Adamları Derneğini ziyaret etti. Kurum, ziyaretlerinin ardından Fatih'te Milli Türk Talebe Birliğinde düzenlenen konferansa katıldı. Burada konuşma yapan Kurum, “14 Mayıs'ta karşımızda değerli kardeşlerim, 6'lı masa, PKK, Kandil, FETÖ ile birlikte küresel odaklar, emperyalist başkentler vardı. İşte 28 Mayıs'ta da bunların mevzileri yine aynı. Cephe açtıkları yer bellidir” dedi.

“Bir terör devleti kurulmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz”

Bakan Kurum, “14 Mayıs'ta karşımızda değerli kardeşlerim, 6'lı masa, PKK, Kandil, FETÖ ile birlikte küresel odaklar, emperyalist başkentler vardı. İşte 28 Mayıs'ta da bunların mevzileri yine aynı. Cephe açtıkları yer bellidir. Aziz milletimizdir, ülkemizdir, Türkiye'mizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siz ne yaparsanız yapın, Türkiye'nin yanı başında bir terör devleti kurulmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Biz Türkiye insanlığı vicdanıdır ve Dünya 5'ten büyüktür diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde, onun yolunda, onun dava arkadaş olarak, yol arkadaşı olarak 85 milyona, 85 milyon kardeşimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Milletimiz kendi aklını, ferasetini, basiretini yitirmiş”

Seçimlerden bahseden Kurum, “Milletimiz kendisine yalan söyleyen, hayal satan, yapamayacağı şeyleri meydanlarda vaat eden bu zihniyete asla izin vermez. Milletimiz kendi aklını, ferasetini, basiretini yitirmiş bu zihniyete asla destek vermez, oy vermez. İnşallah tüm milletimizle birlikte 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı diyeceğiz, Doğru adam da doğru zamanda “durmak yok yola devam” diyeceğiz ve ülkemizi, gençlerimizi, birikimlerimizi peşkeş çekmek isteyen bu zihniyete teslimiyet cephesine karşı üreten, büyüyen, her alanda kendine yeten, gelişen, müreffeh Türkiye'ye, Ayasofya'nın minarelerinden Ezanlar yükselten bir ülkeye, aziz milletimizi inşallah hep birlikte bütün kardeşlerimizle sahip çıkacaktır. Milletimiz 14 Mayıs'ta seçimin sosyal medyada estirilen rüzgarlarla değil, milletin yanında olarak kazanılacağını ve bu anlayışla, bu eser siyasetinden yana olduğunu, hizmet siyasetinden yana olduğunu sandıkta en güzel şekilde göstermiştir” dedi.

“Yine 28 Mayıs'ta da şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri kazanacaktır”

Bakan Kurum, “14 Mayıs'ta Yasin Börü'nün annesi kazanmıştır. 14 Mayıs'ta Eren Bülbül'ün annesi kazanmıştır. Yine 28 Mayıs'ta da şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri kazanacaktır. Ve milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha “Türkiye sana emanet” diyecek. Türkiye Yüzyılı'nı başlatacak ve biz de her daim Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya, ona yoldaş olmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanımız bize tarihin emanetidir, ecdadımızın emanetidir. Cumhurbaşkanımız bize “Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” diyen Mehmet Akif'in emanetidir. “Yeter söz milletindir” diyen şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Cumhurbaşkanımız bize “Devlet millet içindir” diyen Turgut Özal'ın emanetidir” şeklinde konuştu.

“14 Mayıs'ta seçimleri büyük bir farkla açık olarak önde tamamladık”

Bakan Kurum, “Değerli kardeşlerim, hamdolsun ülkemiz açısından çok büyük bir eşiği 14 Mayıs'ta seçimleri büyük bir farkla açık olarak önde tamamladık. Ve aziz milletimiz 27 milyon aşkın bir oyla Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur ittifakımıza oy verirken kıl payı bir oranla ikinci turu işaret etti. Tabii milletimizin kararı bizim başımızın üstündedir. Biz her zaman hazırız, teşkilatlarımız hazır. Sayın Cumhurbaşkanımız hazır ve o güne kadar hiçbir rehavete kapılmadan Sayın Cumhurbaşkanımız için, yatırımlarımız için depremde de kardeşlerimiz için, mazlum coğrafyada yaşayan kardeşlerimiz için inşallah kapı kapı dolaşıp destek isteyeceğiz. Ve 28 Mayıs'ta da hep birlikte herkesin kazanacağı, 85 milyonun kazanacağı zaferimizi ilan edeceğiz” dedi.

Emre Sertdemir - Muhammed Talha Yazıcı



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