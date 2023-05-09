Bakan Kurum: 'Biz öyle birileri gibi verdiği sözleri tutmayanlardan değiliz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde halka seslendi. Bakan Murat Kurum, Ümraniyelilere müjde verdi. Bakan Kurum'a ‘Kardeşlik ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği'ne ziyarette bulundu.

"Burada av köşkünün de bulunduğu arazide tapu maliklerine başka bir yerden hazine taşınmazı önereceğiz"

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, "Osmangazi Korusu Millet Bahçemizden katlı otopark ve meydanımıza, atık getirme merkezinden kentsel dönüşüm projelerimize kadar çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. En son geçtiğimiz hafta Ümraniye'mize gelmiş, Hekimbaşı Mahallemizde yeni yuva ve dükkânlarımızın temellerini atmıştık. Komşu Finans Evleri Kentsel Dönüşüm Projemizdeki evlerimizin, iş yerlerimizin anahtarlarını teslim etmiştik. Tabi bununla yetinmemiş, yine o gün buluşmamızda müjdelerimizi sizlerle paylaşmıştık. Ne demiştik? Topağacı'nda 77 bin metrekarelik alana sahip Molla Hüsrev Camii ve Güney Camii çevresinde yürütülen projelerimizde kat karşılığı anlaşma oranını yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkartıyor ve kentsel dönüşümü başlatıyoruz, dedik. Kazımkarabekir ve Dudullu'da 10 mahallemizi ilgilendiren 2B alanlarında kentsel dönüşümün önünü açmak için imar çalışmalarımızı yaptık. Şimdi ada bazında uygulama çalışmalarına başladık, dedik. Hazine mülkiyetinde olan 275 bin metrekarelik arazinin sosyal donatı alanı olarak kullanmak üzere hibe yapılmasına ilişkin yetki yazımızı imzaladık, dedik. İnkılap ve Hekimbaşı'nda bulunan orman vasfını yitirmiş yaklaşık 350 dönümlük alanda vatandaşlarımızın tapu sorunlarını çözdük. Tabi Hekimbaşı Mahallemizi de unutmadık. Burada av köşkünün de bulunduğu arazide tapu maliklerine başka bir yerden hazine taşınmazı önereceğiz. Buradaki kardeşlerimiz de tapularına sahip olacaklar. Vatandaşımız ister kendi yapar, isterse bir müteahhit ile anlaşır, isterse de TOKİ eliyle buraları dönüştürebilir, dedik. Yine Dudullu Meydanı ve Osmangazi Millet Bahçesi çevresinde yerinde dönüşüm yapacak, yaşanabilir yeni alanlar oluşturacağız, dedik. Hamdolsun tüm bu müjdelerin hepsini o gün sizlere verdik" diye konuştu.

"Biz de ona diyoruz ki; Kılıçdaroğlu, söz uçar eser kalır eser"

“Biz öyle birileri gibi verdiği sözleri tutmayanlardan değiliz. Bugünün işini asla yarına bırakmayız” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, “Kılıçdaroğlu hani sana ‘söz' diyor ya. Biz de ona diyoruz ki; Kılıçdaroğlu, söz uçar eser kalır eser. Söz uçar proje kalır proje. Bunların eseri yok eseri. Ama biz milletimize söz veririz ve onu hemen yaparız. Her zaman söylediğimiz gibi yaparsa AK Parti yapar. İki gün önce Büyük İstanbul Mitingi'mizin sloganı neydi? Türkiye Sana Emanet. Bu millet 21 yıldır Cumhurbaşkanımıza emanet. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız 85 milyon büyük Türkiye ailesine, aziz milletimize emanettir. Recep Tayyip Erdoğan bizim mazimizdir, bugünümüzdür, yarınımızdır. 5 bin yıllık tarihimizin, bin yıllık Anadolu yürüyüşümüzün emanetidir. Üç kıtada şehirler inşa etmiş, 7 iklimde çiçeklerle konuşup bülbüllerle dertleşmiş büyük bir ecdadın emanetidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bize ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diyen Mehmet Akif'in emanetidir. ‘Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. ‘Yeter, söz milletindir' diyen şehit Adnan Menderes'in emanetidir" dedi.

Metin Başar - Muhammed Talha Yazıcı

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