Bakan Kurum: 'Bu ülkenin istiklaline kimse kastedemez'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya'nın Karapınar ilçesinde iftar programına katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Bakan Murat Kurum, milletten aldıkları güçle, büyük Türkiye'nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yürüdüklerini vurgulayarak sözlerine başladı. Tek bir hedef ve hayali olduklarını kaydeden Bakan Kurum, “Türkiye'yi, tarihte olduğu gibi merhametin eli yapmak istiyoruz; ilmin merkezi, aklın yolu, hakkın ve hakikatin sarsılmaz sesi yapmayı arzuluyoruz. Gayemiz, analarımızın duasını almak, büyüklerimizin takdirini kazanmak, yavrularımızın yüzünü güldürmektir. Biz 20 yıldır gece gündüz demeden çalışıyorsak, bu ülke, bu şehirler için durmadan, duraksamadan mücadele ediyorsak; gücümüzü nereden aldığımız bellidir. Bizim arkamızda, on yıllardır davasından bir adım geri atmayan bir millet var. Davasından bir milim bile sapmayan başkentler başkenti Konya var. Yiğitlerin şehri, vatan sevdalısı, atamızın yuvası, babamızın ocağı Karapınar'ımız var. Buna yürekten inanıyorum, bu meydandaki Selçuklu'nun torunlarına, Hazreti Mevlana'nın evlatlarına inanıyorum” dedi.

"Yatırımlarımızı, projelerimizi planladık, takvimine göre bir bir inşa ettik"

Geçtiğimiz 4 yıl boyunca, kalplerinin hep Konya'da olduğunu ifade eden Murat Kurum, “Bu şuurla, Konya'mızı pek çok kez ziyaret ettik. Karapınar'ımıza defalarca geldik. Sizleri dinledik, şehrimizin, ilçemizin, köylerimizin ihtiyaçlarını hep birlikte belirledik. Vekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla birlikte; yatırımlarımızı, projelerimizi planladık, takvimine göre bir bir inşa ettik. Hamdolsun şu an meyvelerimizi 31 ilçemizin tamamında topluyor, söz verdiğimiz bütün temelleri attık, şimdi de açılışlarımızı bir bir gerçekleştiriyoruz. Karapınar için de ne gerekiyorsa yapıyoruz. Karapınar'ın 50 yıllık, 100 yıllık geleceğini inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu ülkenin istiklaline kimse kastedemez”

Vizyon hedefler belirlerken, projeler üretirken ülkeyi eski karanlık günlere döndürmek isteyenlerle de kıyasıya mücadele ettiklerini kaydeden Kurum, “Bizim, bu ülkenin yarınları için, istikbali için yaptığımız yatırımları ‘Ya durdurursunuz, ya da biz göreve gelince mani oluruz' deyip; milleti ve yatırımcıları tehdit edenlere hep ne diyoruz? Bu ülke için, bu millet için 20 yıldır haykırdığımız gibi; ya aydınlık bir istikbal ya da eski karanlık günler diyoruz. Ya millet ya zillet diyoruz. Ya istiklal ya izmihlal diyoruz. Hangi odaklardan sufle aldıkları belli olmayanlar, büyükelçilikler önünde hizaya girenler, Gezi kalkışmasında bu milletin üzerine yürüyen baronlar ve onları müdafaa eden şovmenler duysunlar. Bu ülkenin istiklaline kimse kastedemez. Bu gençlerin istikbaline kimse yan gözle bakamaz. Bu milletin izzetine kimse halel getiremez. Bu milletin seçtiği liderine, kimse parmak sallayamaz, tehdit edemez. Biz bu hadsizliklere, küstahlıklara bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla ve asla etmeyeceğiz. Türkiye buna müsaade etmez. Konya buna müsaade etmez. Karapınar buna müsaade etmez. Aslında bunların problemleri ne biliyor musunuz? 2001 yılında AK Parti'yi kurarken, Cumhurbaşkanımız millete ne söz vermişti? ‘Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demişti. Allah'ın yardımı, milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; on yıllarca küçük görülen, hor görülen Anadolu evlatları bu topraklarda destanlar yazdı; bunu hazmedemiyorlar.

Artık Ankara; İstanbul'a, İzmir'e ne kadar yakınsa Iğdır'a da, Kars'a da, Hakkari'ye de, Karapınar'a da o kadar yakın, bunu hazmedemiyorlar. Eskiden sadece kendileri birinci sınıf vatandaştı, biz ise sadece halktık. AK Parti'yle bu ülkede yaşayan her vatandaş birinci sınıf vatandaş oldu; bunu içlerine bir türlü sindiremiyorlar. Bütün vatandaşlarımız Türkiye'ye ait olmanın onurunu, şerefini hissetmeye başladı, bunu hazmedemiyorlar. Biz, Türkiye'nin her şehrine yüzümüzün akıyla gidiyoruz. Çünkü her yere eser götürmüşüz, her yere hizmet götürmüşüz. İçlerinden diyorlar ki, ‘yahu bu bozkırın çocukları, yüzlerinde güneş yanığı olan bu kara kuru çocuklar ne zaman büyüdü, öğrendi de bu eserleri yapar hale geldiler?' Buna inanamıyorlar, hazmedemiyorlar, sindiremiyorlar. Ama mecburlar, sindirecekler. Çünkü Allah'ın izniyle biz bundan sonra da durmayacağız. Yeni başarı hikayeleri yazmaya, güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, 2023 seçimlerinde de büyük bir zafer kazanacağız. Cumhurbaşkanımızı bir kez daha rekor oyla seçerek, bunlara gereken cevabı hep birlikte vereceğiz” diye konuştu.

İftar programına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, merkez ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Enver Furkan Çelebioğlu - Abdulğani Çiftçi