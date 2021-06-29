Bakan Kurum: 'Bugüne kadar 8 bin 405 metreküp müsilaj topladık'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'na katıldı ve milletvekillerine bilgi verdi. Bakan Kurum, kuzey ve güney kutuplarının iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgeler olduğuna dikkat çekerek, “Kuzey ve Güney kutupları küresel ısınmadan en çok etkilenen bölgeler oldu. Yüksek sıcaklıklar Antarktika'daki buzulların yüzde 20'sini eritti. Birleşmiş Milletlere göre son 20 yılda yaklaşık 7 bin 500 büyük doğal afet gerçekleşti.

Bu doğal afetlerde, 1.2 milyon insan hayatını kaybetti. 4.2 milyar insanı etkileyen bu felaketlerin küresel ekonomiye etkisi ise yaklaşık 3 trilyon dolar oldu. 2050'de dünya nüfusunun, 10 milyara ulaşacağını düşündüğümüzde, iklim değişikliğiyle mücadelede önlem almadığımız takdirde yeni ve daha yıkıcı bir döneme gireceğimizi söyleyebiliriz. İklim değişikliği nedeniyle dünyanın her yerinde önemli nüfus hareketleriyle karşılaşıyoruz. En son Bangladeş'te iklim mültecilerinin sayısı 10 milyonu aştı. 2050 yılına kadar da, deniz seviyesinde meydana gelecek yükselmenin Bangladeş kıyılarının yüzde 17'sini sular altında bırakabileceği ve bu durumun 20 milyondan fazla kişiyi yerinden edebileceği konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

“Bu tablo, aslında bize ne kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor”

Türkiye'deki iklim değişikliğinin etkilerinden söz eden Kurum, “Sellerin, heyelanların, fırtınaların, hortumların, kuraklığın yol açtığı olumsuz etkileri hep birlikte yaşadık. Kayseri'de, Adana'da, Düzce'de, Bursa'da, Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de, Giresun'da meydana gelen seller ve heyelanlar nedeniyle vatandaşlarımızı kaybettik. Pek çok ilimizde çiftçilerimizin bir yıllık emekleri heba oldu. Ankara‘da Eylül ayında ülkemizde ender görülen, devasa toz bulutlarından oluşan bir kum fırtınasına şahit olduk.

Ankara Tahıl ambarı Konya'mızın, bereketli ovalarımızın, ülkemizin gıda deposu bölgelerimizin küresel ısınmadan her geçen gün daha çok etkilendiğini görüyoruz. 2021 yılında iklim değişikliğinin başka bir sonucuyla; Marmara Denizi'mizde müsilajla, deniz salyasıyla yüzleştik. İşte bu tablo, aslında bize ne kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Yaşadığımız tüm bu sorunlar, meydana gelen aşırı hava olayları; ülkelerin ekonomisini, ticaretini, hayvancılığını, balıkçılığını, tarımını, doğasını, enerjisini büyük bir oranda etkiliyor” şeklinde konuştu.

“Kirliliğin yüzde 70'i karasal kökenli”

Marmara'da ortaya çıkan müsilaj ile ilgili olarak, “Bugüne kadar 8 bin 405 metreküp müsilaj topladık. Kirliliğin yüzde 70'i karasal kökenli. Bölgedeki sanayi atıkları yüzde 60 oranındadır. Bu atıklar azot yükünü de beraberinde getiriyor” dedi.

Bakan Kurum, denetimlerle ilgili olarak, “7 bin 293 denetimde 112 tesise 15 milyon TL ceza kestik. 90 olan izleme noktasını 150'ye çıkartıyoruz. Kirliliği takip ediyoruz” diye konuştu.

Poşet kullanımının azaldığını söyleyen Bakan Kurum, “Plastik poşet kullanımını yüzde 75 azalttık. 290 bin ton plastik atığı engelledik. 12 bin ton sera gazı salınımını engelledik” şeklinde konuştu.

Ahmet Umur Öztürk

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