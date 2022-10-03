Bakan Kurum: 'Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız'

Dünya Habitat Günü etkinlikleri için Balıkesir'e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyareti sonrası yürüyerek vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, çocuklara hediyeler verdi ve vatandaşların sorularını yanıtladı.

Balıkesir'e daha önceki gelişinde tarihi Zağnos Paşa Camii'nin bulunduğu alanda cami siluetinin çıkarılması yönünde çalışmalar yapılmasını isteyen Bakan Kurum, bu kez Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binasının bulunduğu Mekik Sokak'ta düzenleme yapılmasını istedi.

Balıkesir merkezinin daha ferah olması için talimat veren Bakan Kurum, hızlı bir şekilde bölgenin yenilenmesine bakanlık olarak da destek olacaklarını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan çalışmalara hemen başlayacağı yönünde söz alan Bakan Kurum, “Ben burası için destek olacağım. Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız” dedi.

Bahadır Demirçeviren



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