Bakan Kurum: 'Büyük Dönüşüm Yeni Fikirtepe diyerek 12 bin konut inşa ediyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Kadıköy Byotell'de çeşitli sektörlerden iş adamları ve iş kadınlarıyla bir araya geldi. Bakan Kurum daha sonra Hasanpaşa İncirli Bostan Camii'nde vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Cuma namazı sonrası Bakan Kurum, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda ‘Hasanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı. Yoğun ilgi ile karşılanan Bakan Kurum, Kadıköy'de vatandaşlara müjdeler verdi.

"Bugün yıllardır çözülmeyen, kangrene dönen Fikirtepe'de kardeşlerimizin sorununu çözdük''

‘Kentsel Dönüşüm Buluşması'nda konuşan Bakan Kurum, “‘İstanbul'da 1 buçuk Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm' diyoruz. ‘Yarısı Bizden, Yarısı Devletten' diyoruz. İstanbullular için, Kadıköylüler için 500 bini Anadolu'da, 500 bini Avrupa'da olmak üzere toplam 1 milyon yeni yuvamızı İstanbul'un dönüşümü için inşa ediyoruz. Bunun yanı sıra 500 bin konutumuzu da yerinde dönüştürüyoruz. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda yüzyılın dönüşümde 529 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. Kadıköylü kardeşlerimiz de bu kampanyamıza yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Bugün yıllardır çözülmeyen, kangrene dönen Fikirtepe'de kardeşlerimizin sorununu çözdük. Fikirtepe'de Emlak Konut'umuz eliyle 60 bin vatandaşımızın hayatını değiştirecek bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. ‘Büyük Dönüşüm Yeni Fikirtepe' diyerek 12 bin konut inşa ediyoruz. 17 Nisan'da bin 648 konutumuzun anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah tüm konutlarımızı yine aynı hız ve anlayışla en geç bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ben bir kez daha yeni yuvalarına kavuşan kardeşlerimize güle güle oturun diyorum'' dedi.

Bakan Kurum Kadıköylülere 6 müjde birden verdi

Sözlerine Kadıköylülere verdiği müjdelerle devam eden Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Kardeşlerim, tabi biz her zaman Kadıköy'ümüze elimiz dolu dolu geldik, müjdelerle geldik. Şimdi hazırsanız bu müjdelerimizi sizlerle paylaşacağım. Bir: Fikirtepe'de 1. Etapta vatandaşlarımızın alacakları metre kareleri ve yerleri önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Böylece vatandaşlarımızın haklarını koruyacak şekilde kentsel dönüşümü tamamlayacağız. Burada inşa ettiğimiz konutları 2024'ün Temmuz ayına kadar bitirip teslim edeceğiz. İki: Fikirtepe'de 2. ve 3. Etapta yapacağımız tüm konutları da tıpkı 1. Etapta olduğu gibi yine Emlak Konut'umuz eliyle biz inşa edeceğiz. Üç: Yine Fikirtepe'de 2. ve 3. Etapta çalışmalarımıza başladık. Tüm süreci şeffaf bir şekilde yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın evlerini ne zaman tahliye edeceğini en kısa sürede açıklayacağız. Yine vatandaşlarımıza 1. Etap veya eşdeğer alanlarda trampa yani takas hakkı tanıyacağız. Dört: İnşallah Fikirtepe'de 1. Etapta yer alan Haldız ve Obaköy Projelerini de yine Bakanlık olarak biz tamamlayacağız. Beş: Hasanpaşa Mahallemizde vakıf adına tescilli 37 tane parselde vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının olduğunu biliyoruz. Bu vatandaşlarımıza Kadıköy Belediyesi tarafından bugüne kadar hiçbir yer gösterilmedi. Biz de hak sahibi kardeşlerimizi mağdur etmemek için Bakanlığımızca bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızın tapu sorununu çözerek mağduriyetlerini gidereceğiz. Altı: Hasanpaşa Mahallemizin büyük bir kısmının 50 yılı aşan yapılardan oluştuğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın bizden kentsel dönüşüm talepleri var. Biz de bu alanda kentsel dönüşümü hızlandırmak, imarla ilgili problemleri çözmek için bu alanı rezerv yapı alanı ilan ediyoruz. Böylece bu mahallemizdeki kentsel dönüşüm süreçlerini çok daha hızlı bir şekilde Bakanlığımız eliyle yürüteceğiz."

"Ayasofya'nın sesi İstanbul'un 7 tepesinde sonsuza dek yankılanacak''

İstanbul'da seçim çalışmalarına devam eden Bakan Kurum, "Bir tarafta, yurt içi ve yurt dışında terörün kökünü kazıyanlar var; diğer tarafta terörün ve teröristlerin destekçisi olan Kandil'e sırtını yaslayanlar var. Tüm dünya ülkeleri bir araya gelmiş tek sorunları ‘Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeden gitsin, bu ülkeyi yönetmesin, gerisini biz hallederiz. Bütün şer odakları birleşir, bu ülkenin üretimini geçmişte olduğu gibi milletin söz ve hak sahibi olmadığı bir yönetim anlayışıyla biz yönetiriz' öyle diyorlar. Fethin sembolü Ayasofya'yı yeniden ibadete açtık. Onlarsa Ayasofya Camii'mizi, seçimden hemen sonra müze yapmak istiyorlar. Buradan hep birlikte haykırıyoruz, Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesleri dinmeyecek. Ayasofya'nın sesi İstanbul'un 7 tepesinde sonsuza dek yankılanacak. Hiç kimse bu ezan sesini dindiremeyecek'' ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç mitingimize tüm İstanbullu kardeşlerimizi davet ediyorum''

Kadıköylü vatandaşları 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı millet bahçesinde gerçekleşecek olan Yüzyılın Mitingi'ne davet eden Bakan Kurum, Buradan bütün Kadıköylü kardeşlerimi, İstanbullu hemşerilerimi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde gerçekleştirilecek Yüzyılın Mitingine davet ediyorum. Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesi yapacağız dediğimiz zaman sözde çevreciler, maskeli doğaseverler burayı ranta açıyorlar diyerek yine yapmadıklarını bırakmamışlardı. Biz ise Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu bu alanı ağaçlarla donattık, çiçeklerle bezedik. Süs bahçeleri, bostanlar, koku bahçeleri yaptık. Gençlerimiz için mevcut yapıları kütüphaneye çevirdik, İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Şimdi sizlerin hizmetinize sunduğumuz bu alanda İstanbul tarihinin en önemli mitingini yapıyoruz. Bu tarihi mitingde milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşacak. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç mitingimize ben buradaki tüm kardeşlerimi, tüm İstanbullu kardeşlerimizi davet ediyorum'' dedi.

Muhammed Talha Yazıcı - Metin Başar

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