Bakan Kurum: “Çamlıdere'de yaklaşık 100 milyon liralık 5 projemizi tamamladık”

Bakan Kurum, birtakım ziyaretler gerçekleştirmek için geldiği Çamlıdere'de Semerkand Termal Otel Tesisleri ve Beyler Mahallesi'ndeki 55 adet konutun açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yapımını tamamladıkları 55 konutu hak sahiplerine teslim edeceklerini söyleyen Bakan Kurum, açılışı gerçekleştirilen termal tesisin de hayırlı olması temennisinde bulundu. Vatandaşların refah seviyesini artırmak için çeşitli projeler yapmaya gayret ettiklerini, çalışmaları adanmışlık ve samimiyetle sürdürdüklerini belirten Kurum, Başkentlilerin sorunlarını çözerek sağlıksız konutlarda oturmamaları için yapıları dönüştürdüklerini kaydederek, “Bu çerçevede Ankara'mızda tam 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık. Yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşümle 40 bin konutumuzu, 400 iş yerimizi tamamladık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

“23 millet bahçesini Ankara'mıza kazandırıyoruz”

Ataların bıraktığı tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Bakan Kurum, Başkentlilere Ankara'yı yeşil yapacakları sözünü verdiklerini hatırlatarak, “Sizlere nefes alabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz, yeşille maviyi buluşturan doğal alanlar hazırlıyoruz. Bu çerçevede 23 millet bahçesini Ankara'mıza kazandırıyoruz. 8 tanesini tamamladık, hizmete sunduk. İnşallah biz de gayretimizi, azmimizi artıracak, bu şehri yeni yüzyılın marka başkenti haline hep birlikte getireceğiz. Başkentimiz için, Çamlıdere için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışmaya; sizlerin duasını almaya devam edeceğiz” dedi.

“Çamlıdere'mizde yaklaşık 100 milyon liralık 5 projemizi tamamladık”

Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yine bugüne kadar İller Bankamız eliyle Çamlıdere'mizde yaklaşık 100 milyon liralık 5 projemizi tamamladık. Bakanlık olarak Çamlıdere Belediyemize çöp toplama aracı ve konteyneri, çevre temizlik aracı olmak üzere yaklaşık 10 milyon liralık destek sağladık. Tüm bunların yanında, Çamlıdereli kardeşlerimize bir söz daha verdik. İlçemizde dar gelirli tüm vatandaşlarımızı konut sahibi yapana kadar sosyal konut üretmeye devam edeceğiz dedik. İşte bugün de sözümüzü tutuyoruz. 55 sosyal konutumuzu, tüm sosyal donatı ve yeşil alanıyla birlikte hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu, gururunu, huzurunu yaşıyoruz. Yeni yuvalarınızda güle güle oturun diyorum. Mutlulukla, sağlıkla oturun diyorum.”

“7 bin 600 metrekarelik alanda gerçekleştirilen termal tesisimizi açıyoruz”

Bakan Kurum, termal tesisle ilgili de, “Bugün hep birlikte 7 bin 600 metrekarelik alanda gerçekleştirilen termal tesisimizi açıyoruz. Güncel fiyatlarla yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla bu projeyi tamamladık. Tesisimizde hamam, sauna, spor salonu, yüzme ve termal havuzlar yer alıyor. Termal tesisimiz inşallah ilçemizde ekonomiyi ve istihdamı canlandıracak, ilçemizi daha da geliştirecek. Aynı anda binlerce vatandaşımıza hizmet verecek tesisimiz hakikaten Çamlıdere'mizin markası haline gelecek. Ankaralı kardeşlerimiz için, Ankara'ya gelecek misafirlerimiz için bir şifa kaynağı olacak” diye konuştu.

Bakan Kurum, yerinde sayan bir ülke iken üreten bir ülke inşa ettiklerini, 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yılda tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını anlattı.

Programa Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ile Nevzat Ceylan, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Can Ercan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Kurum'un konuşmasının ardından kurdele kesilmesiyle tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni, Bakan Kurum ve beraberindekilerin termal tesisi incelemesiyle son buldu.

Huzeyfe Tarık Yaman - Hakan Karaduman - İbrahim Çakmak